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Российский солдат в МелитополеФото: Sputnik/imago images
Права человекаРоссия

ООН: В Украине безосновательно задержаны сотни человек

Олег Соколенко
31 мин. назад

Мониторинговая миссия ООН задокументировала сотни немотивированных задержаний людей на территории Украины. Более 400 из них, по данным организации, совершили российские силовики, около 50 - украинские.

https://www.dw.com/ru/oon-na-territorii-ukrainy-bezosnovatelno-zaderzany-sotni-celovek/a-63075598

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала сотни случаев "немотивированных задержаний и насильственных исчезновений" людей на территории страны с 24 февраля. Об этом заявила 9 сентября глава миссии Матильда Богнер, выступая на пресс-брифинге в Одессе.

По словам Богнер, как минимум 416 подобных арестов было совершено на территориях, контролируемых армией РФ или союзными ей вооруженными группировками. Из них в 116 случаях арестованные были отпущены, в 16 - найдены затем мертвыми. Также миссия ООН задокументировала 51 немотивированный арест, произведенный украинскими силовиками, и еще 30 случаев "насильственных исчезновений" людей на контроируемых властями Украины территориях.

В ходе брифинга было озвучено число жертв среди гражданского населения Украины в результате развязанной Россией войны. По данным ООН, оно составляет, на данный момент, как минимум 14 059 человек. 5 767 из них были убиты и 8 292 получли ранения. Богнер подчеркнула, что речь идет только о подтвержденных случаях, и реальные цифры могут быть гораздо больше.

ООН: РФ не пускает международных наблюдателей к военнопленным

Отдельно Матильда Богнер остановилась на ситуации с военнопленными. Она подчеркнула, что власти Украины предоставили Мониторинговой миссии ООН полный доступ к местам содержания военнопленных на контролируемой ими территории. Однако РФ этого не сделала - ни на своей территории, ни на оккупированных территориях Украины.

"Это вызывает еще большее беспокойство в свете задокументированных нами случаев, когда военнопленные, удерживаемые российскими войсками или аффилированными с Россией ворруженными группировками, подвергались пытками и жестокому обращению, а в некоторых местах заключения не получали адекватного питания, воды, медикаментов и санитарных принадлежностей", - сказала Богнер. По ее словам, особое беспокойство вызывает ситуация в исправительной колонии в Еленовке, где военнопленные, согласно сообщениям, страдают от многочисленных инфекционных заболеваний, включая гепатит А и туберкулез.

Также ООН известно о нескольких беременных женщинах, удерживаемых Россией и пророссийскими силами в качестве военнопленных. Богнер призвала РФ немедленно освободить этих женщин из гуманитарных соображений.

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