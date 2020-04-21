 Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию | Учеба и работа в Германии | DW | 13.09.2021

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Учеба и карьера

Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию

Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.

Интерактивные упражнения и работа с репетитором - онлайн-школы предлагают различные форматы

Интерактивные упражнения и работа с репетитором - онлайн-школы предлагают различные форматы

Чем заняться в свободное время, если по музеям и театрам в пандемию особо ходить не будешь, социальные контакты лучше ограничивать, а бесконечные сериалы поднадоели? Инвестировать в себя! Например, заняться изучением иностранного языка. И, похоже, так решают поступить многие.

Первая немецкая языковая онлайн-школа на бирже

Так, cпрос на немецкое приложение по изучению языков Babbel устойчиво растет. Только за первые шесть месяцев 2021 года оборот компании-разработчика увеличился на 18 процентных пунктов и составляет 83 миллиона евро. А прошлый год, по данным Babbel, и вовсе оказался рекордным - с выручкой 147 миллионов евро. Руководитель стартапа Арне Шепкер (Arne Schepker) отмечает в интервью информационному агентству dpa, что пандемия послужила импульсом к росту. "Мы заметили изменения в отношении к цифровому обучению. Больше никому не надо объяснять, что языки можно изучать и в режиме онлайн",- говорит он. И похоже, что эти изменения долгосрочные. В стартапе наблюдают, что даже в странах, где многие жители привились от коронавируса и где ограничения были значительно ослаблены, интерес к виртуальным языковым курсам сохраняется на высоком уровне.

Платформа по изучению языков Babbel

Babbel станет первой немецкой онлайн-школой на бирже

В сентябре создатели платформы объявили о планах дебютировать на Франкфуртской бирже. Таким образом Babbel станет первой немецкой технологической компанией в сфере образования, которая разместит акции. Ее основатели расчитывают на то, что это принесет около 180 миллионов евро брутто. Полученные от продажи средства пойдут на расширение бизнеса в других странах. Стартап был основан в 2007 году в Берлине. Львиную долю доходов приносят абонементы, стоимость которых составляет от 10 до 13 евро в месяц.

Пользователям по подписке предлагают на 13 языках упражнения на лексику и грамматику, диалоги для прослушивания, тесты на орфографию, подкасты, а также уроки репетиторства. А с улучшением эпидемиологической обстановки стартап собирается возобновить образовательные языковые поездки. До сих пор было продано около 10 миллионов абонементов. Сколько из них остаются активными, компания, правда, не сообщает. Больше всего услуги стартапа востребованы в США - среди англоговорящих жителей, изучающих испанский язык.

Другие языковые платформы

Этим летом конкурент Babbel американский стартап Duolingo уже вышел на биржу. На Уолл- Стрит его оценили в 6,5 миллиарда долларов. Основатели этой компании, предлагающей изучение около 40 языков с помощью сайта и мобильного приложения, также отмечают большой скачок популярности ее услуг в связи с пандемией. Duolingo насчитывает 40 миллионов активных пользователей, платформа поддерживает и русский язык.

Один из создателей Duolingo Северин Хаккер - программист из Швейцарии

Один из создателей Duolingo Северин Хаккер - программист из Швейцарии

О росте интереса и прибыли также сообщают в берлинской языковой онлайн-школе Lingoda. Более 1500 преподавателей - носителей языка проводят по видеоконференции индивидуальные занятия по английскому, немецкому, французскому и испанскому. Уроки проходят и в небольших группах. Только в первые месяцы коронакризиса, по данным компании, число пользователей платформы выросло почти в два раза. Сотрудники стартапа объясняют такую популярность частично тем, что люди привыкли к видеоконференциям и теперь психологический барьер для прохождения онлайн-курсов уже не такой большой. Несколько месяцев назад в стартап были сделаны дополнительные инвестиции, планируется выход на новые рынки.

Популярность онлайн-курсов растет, а качество?

По данным портала Statista, в 2020 году различные курсы в интернете посещал каждый восьмой житель Германии. Десять лет назад такими предложениями пользовались всего 3 процента немцев. А с началом пандемии прежде всего молодое поколение использовало свободное время для самообразования. Об этом говорят результаты опроса, проведенного порталами YouGov и Monster.de. Среди опрошенных тех, кто инвестировал в себя, воспользовавшись и услугами по электронному обучению, включая курсы иностранного языка, больше всего было в возрастной группе от 25 до 34 лет.

Виртуальные курсы традиционный формат не заменят

Виртуальные курсы традиционный формат не заменят

Спрос на изучение языка в интернете растет, а что с качеством таких платформ? Можно ли с их помощью добиться хорошего результата? Профессора по цифровому обучению из Университета Дуйсбурга-Эссена Михаэля Керреса (Michael Kerres) популярность языковых платформ не удивляет. "Работа по их созданию и развитию ведется уже десятки лет. И многое было сделано для улучшения качества, а также в сфере исследований", - отмечает он в интервью DW. Платформы становятся все лучше и используют различные подходы в обучении языку. Ученый рекомендует пользователям сначала понять для себя, какая из компетенций у них в приоритете: чтение, понимание на слух, развитие письменной или устной речи.

Не торопитесь оформлять подписку - сначала лучше проверить в бесплатной пробной версии, соответствует ли программное обеспечение вашим целям. С развитием разговороной речи пока сложно, отмечает профессор, но для тренировки других навыков такие платформы могут быть эффективными. А лучше всего - комбинировать виртуальные и реальные формы обучения. Сектор онлайн-услуг по изучению языков переживает подъем. И этот тренд продолжится, не сомневается эксперт, хотя Германия в сфере образовательных технологий от других стран пока отстает. При этом Михаэль Керрес уверен, что в будущем интернет-платформы не заменят традиционных курсов, и сейчас исследователи скорее думают над тем, как эффективно сочетать оба формата.

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    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


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