Онлайн-платформа в ФРГ не получит данные о лоббизме Шрёдера

Суд в ФРГ постановил, что интернет-платформа FragDenStaat не сможет получить сведения о возможной лоббистской деятельности бывшего федерального канцлера Шрёдера у его офиса.

Интернет-платформа FragDenStaat, занимающаяся продвижением свободы информации, не сможет получить сведения о возможной лоббистской деятельности бывшего федерального канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) у его офиса. Такое постановление вынес высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG). Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на решение.

Суд согласился с позицией административного суда Берлина, что деятельность бюро официально приостановлена, в связи с чем оно не может отвечать на запросы.

Административный суд Берлина изначально отказал платформе в праве на получение сведений, поскольку FragDenStaat не является органом печатной прессы. Палата по вопросам прессы при суде Берлина в июне 2022 года постановила, что главред FragDenStaat Арне Земсротт (Arne Semsrott) не является представителем прессы - несмотря на наличие у него журналистского удостоверения. Поддерживающая FragDenStaat ассоциация Open Knowledge Foundation Germany затем напечатала материалы платформы в формате газеты.

В связи с "новой фактической ситуацией" FragDenStaat имеет право на информацию, постановил OVG. В то же время он указал, что FragDenStaat должна была запрашивать сведения не у федеральной канцелярии, а у бюро самого экс-канцлера. Деятельность офиса, однако, "в настоящее время приостановлена на основании резолюции бюджетного комитета немецкого бундестага от 19 мая 2022 года". Персонал там больше не работает, деятельность бюро прекращена, в этой связи FragDenStaat не сможет получить сведения, указали в высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

Запрос о встречах и мероприятиях с 2019 по 2022 годы

FragDenStaat, среди прочего, хотела узнать, какие встречи и мероприятия были согласованы бюро Шрёдера с 2019 по 2022 годы, какие из них связаны с энергетической повесткой, "Газпромом", "Северным потоком - 2" и "Роснефтью". Офис экс-канцлера - на тот момент, когда в нем работали сотрудники, - отказывался отвечать на эти вопросы.

Бывший федеральный канцлер, подвергаемый критике за лоббистскую деятельность в интересах российских энергетических компаний и личную близость к президенту РФ Владимиру Путину, также не может быть исключен из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как сообщило агентство AFP 2 марта, арбитражная комиссия второй инстанции районной организации СДПГ в Ганновере отклонила заявление об исключении политика из партии.

В мае 2022 года у Шрёдера была отозвана часть привилегий. Так, правящая коалиция в бундестаге достигла договоренности о закрытии бюро экс-канцлера.

Критика Шрёдера из-за тесных связей с Путиным

В Германии Шрёдера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина и однозначно осудить российское вторжение в Украину. "С агрессором, с таким поджигателем войны, как Путин, не ведут никаких дел. В отношении бывшего канцлера речь никогда не идет о полностью частной жизни. Особенно в такой ситуации, как нынешняя", - критиковала Шрёдера председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "Мне бы хотелось, чтобы Герхард Шрёдер занял правильную сторону истории. Но он выбрал неправильную", - говорила она.

"Работа Герхарда Шрёдера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", - подчеркивал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Лишили части привелегий

В марте 2022 года Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера и почетного члена правления местного футбольного клуба "Ганновер 96". В мае Европарламент призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов.

Лишь после этого было объявлено, что бывший канцлер уходит с поста председателя совета директоров "Роснефти", который он занимал с 2017 года. Чуть позже Шрёдер отклонил предложение "Газпрома" войти в состав совета директоров концерна. За работу в российских энергокомпаниях бывший канцлер получал около миллиона евро в год, писала газета The New York Times.

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