Онкодиспансер в Херсоне попал под российский обстрел

В Харькове и Запорожье обломки беспилотников упали на жилые дома. Ранены больше 10 человек, среди них дети.

Российская армия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине в ночь на субботу, 21 декабря. Как сообщили Воздушные силы Украины, всего по стране выпустили 113 ударных беспилотников Shahed и других типов.

57 дронов удалось сбить, остальные 56 – отклонить от курса так, что они не нанесли повреждений, утверждают в ВСУ. Дроны уничтожены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Тем не менее обломки дронов нанесли повреждения на земле. "Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донбасса", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по онкодиспансеру в Херсоне

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин опубликовал фотографии местного онкологического диспансера. Судя по снимкам, боеголовка попала стену больницы между третьим и четвертым этажами. Полностью разрушены четыре палаты, в других выбиты окна и двери.

"Так сейчас выглядит онкодиспансер в Херсоне. Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому заведению авиацией, выпустив две крылатые авиабомбы. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако зданию нанесены значительные разрушения", - написал Прокудин.

В Херсонской ОВА добавили, что в результате ночного обстрела в селе Томина Балка убит 69-летний мужчина. В селе Станислав ранены двое местных жителей 68 и 58 лет.

Обстрелы Харькова и Запорожья

В Харькове обломки беспилотников упали на жилые дома в нескольких районах. Ранены восемь человек, среди них девочка 12 лет, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Он опубликовал кадры панельного жилого дома с полностью разрушенными квартирами на первом и втором этажах.

В городе Запорожье обломки дронов также упали на жилые дома, сообщает местная ОВА. Ранены четыре человека, среди них 12-летний мальчик. Выбиты 300 окон в более чем 100 квартирах.