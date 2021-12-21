 ″Омикрон″ стал преобладающим вариантом коронавируса в США | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.12.2021

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Коронавирус

"Омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в США

По данным CDC, на долю омикрон-варианта в США на прошлой неделе пришлось около 73 процентов случаев коронавируса. Это примерно в шесть раз больше, чем неделей ранее.

Изображения вариантов коронавируса на фоне вакцин

"Омикрон" обошел другие варианты и стал доминирующей мутацией коронавируса в США, на его долю на прошлой неделе пришлось 73,2 процента новых случаев заражения инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованные в понедельник, 20 декабря. Неделей ранее в стране было зафиксировано всего 12,6 процента случаев "омикрона".

С конца июня вариант "дельта" был основным в США. По данным CDC, еще в конце ноября на его долю приходилось более 99,5 процента случаев коронавируса. На прошлой неделе дельта-вариант составил около четверти случаев. В некоторых штатах "омикрон" еще более распространен - на него приходится более 90 процента новых заражений.

ВОЗ предупреждает о быстром распространении "омикрона"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник заявил, что вариант коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", а также представляет угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

Он призвал страны удвоить усилия, с тем чтобы положить конец пандемии, и рекомендовал отменить новогодние мероприятия, поскольку, по его словам, лучше отметить позже, "чем праздновать сейчас, а позже горевать". "Сейчас мы должны сосредоточиться на прекращении этой пандемии", - сказал Гебрейесус.

Омикрон-вариант коронавируса

Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. ВОЗ присвоила ему статус "вызывающего беспокойство", а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не установили.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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