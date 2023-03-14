Омбудсмен критикует слишком медленную модернизацию армии ФРГ

Бундесверу необходимы 300 млрд евро на модернизацию, а без решительных действий на это уйдет полвека, считает уполномоченная бундестага по делам военнослужащих.

Властям Германии следует уже в текущем году увеличить бюджет вооруженных сил страны - бундесвера, заявила во вторник, 14 марта, уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль (Eva Högl), представляя в парламенте страны свой доклад о состоянии дел в армии в 2022 году. "У бундесвера слишком мало всего", - заявила Хёгль. Тем самым она поддержала предложение министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) ассигновать на оборонные нужды еще 10 млрд евро, помимо средств специального фонда в 100 млрд евро. "Я держу кулаки, чтобы он добился этого", - прокомментировала Хёгль просьбу Писториуса.

Если ничего не изменится, на модернизацию бундесвера уйдет 50 лет

Несмотря на "смену эпох", связанную со вторжением России в Украину, и на 100 млрд евро из спецфонда, в минувшем году для модернизации бундесвера было сделано слишком мало, заявила Хёгль. "Хотя первые проекты уже реализуются, в 2022 году наши военнослужащие не получили из специального фонда ни одного цента", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Эвы Хёгль, даже предусмотренных 100 млрд недостаточно, чтобы восполнить нехватку, военные эксперты оценивают потребности вооруженных сил страны в 300 млрд евро. Оборонный бюджет необходимо увеличивать "постоянно и значительными шагами", подчеркнула она. В 2023 году он составил рекордные 50,4 млрд евро.

Одной из помех для модернизации Хёгль назвала бюрократизованность всех процессов. "Если все останется как прежде, потребуется около полувека, чтобы инфраструктура бундесвера была полностью модернизирована", - говорится в отчете. В качестве примера Хёгль привела закупку новых шлемов для вертолетчиков, которая формально началась еще в 2013 году, но так и не состоялась из-за сложной системы госзакупок. Сейчас ожидается, что шлемы доставят этим летом.

Численность бундесвера сокращается

Еще одной проблемой вооруженных сил Хёгль назвала кадровый дефицит. В 2022 году число заявок от желающих служить в бундесвере сократилось на 11 процентов, а общее число военнослужащих составило 183 051 человек (годом ранее - 183 695).

По словам Хёгль, к 2031 году бундесвер может не достичь своей цели - довести численность личного состава до 203 тысяч человек. "Бундесвер стареет", - констатировала уполномоченная бундестага, отметив, что в прошлом году средний возраст военнослужащих составил 33,5 года.

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