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Освобожденные из российского плена украинские военныеФото: Andriy Yermak/Twitter
КонфликтыУкраина

Большинство освобожденных украинцев в плену пытали

Евгений Жуков
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 апреля.

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На 418-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 17 апреля (время московское).

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В Черном море на боевом дежурстве находится 7 российских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 16 ракет, сообщают Военно-морские силы ВСУ. По их сведениям, в Средиземном море на боевом дежурстве находится также до 7 кораблей РФ, в том числе 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 20 ракет, и в Азовском море - 1 вражеский корабль.

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Российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии: 7 лет лишения свободы назначены по делу о "военных фейках", 3 года - за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет - по делу о госизмене.

Страны Запада резко осудили приговор Кара-Мурзе. По словам представительницы МИД ФРГ, Берлин "самым решительным образом осуждает данное решение". Приговор Кара-Мурзе демонстрирует "шокирующий уровень репрессий в России", добавила она.

Британский МИД вызвал посла РФ, чтобы четко заявить, что осуждает "политически мотивированный" приговор Кара-Мурзе, обладающему, помимо российского гражданства, британским подданством. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал действия российских властей, не приверженных "защите фундаментальных прав человека, в том числе свободы слова".

Верховный представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал приговор "ударом по верховенству закона и гражданскому пространству". Он выразил уверенность, что Кара-Мурза осужден за то, что осуществлял свое право на выражение мнения и свободу собраний, а также за публичную критику российского вторжения в Украину.

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Подавляющее большинство украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена, 86 процентов, заявили о применении по отношению к ним пыток. Такие данные привел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде". Он не стал уточнять, какими именно видами пыток подвергались украинские военные, объяснив, что это может привести к ужесточению пыток военнопленных, остающихся в России.

Лубинец также рассказал, что за последние девять месяцев получены десятки видеозаписей публичных казней пленных бойцов ВСУ российскими военнослужащими.

Хроника событий 17 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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