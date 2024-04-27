Олимпийский огонь отправился морем из Греции во Францию

Исторический корабль Belem вышел из порта Пирея с олимпийским огнем на борту. Он прибудет в Марсель 8 мая.

Факел с олимпийским огнем в субботу, 27 апреля, отправился из греческого Пирея во французский Марсель на борту исторического трехмачтового судна "Белем".

В рамках "Эстафеты океанов" факел пересечет Атлантический, Индийский и Тихий океаны и достигнет пяти заморских территорий Франции: Гваделупы, Гайаны, Мартиники, Французской Полинезии и острова Реюньон. 8 мая он прибудет в Марсель, где стартует эстафета с передачей огня, которая будет проходить под защитой около 100 полицейских.

Как пишет агентство SID, в эстафете примут участие в общей сложности 10 тысяч факелоносцев. Первым факел примет пловец Флоран Маноду - победитель лондонской Олимпиады 2012 года.

Эстафета олимпийского огня во Франции

"Огонь побывает в пещере Ласко, на археологических раскопках в Алезии, в средневековом городе Каркассоне, Версальском дворце и многих других местах. Он осветит ряд архитектурных шедевров страны, начиная со всемирно известного острова Мон-Сен-Мишель. Среди других достопримечательностей - замки долины Луары, а также множество ставших культовыми дворцов, маяков, мостов, виадуков и арен", - говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Накануне на торжественной церемонии в Афинах Олимпийский огонь, который был зажжен от солнечных лучей 16 апреля, был передан главой Олимпийского комитета Греции Спиросом Капралосом руководителю оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге. Церемония прошла на античном мраморном стадионе Панатинаикос. Именно здесь в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры.

26 июля Олимпийский огонь прибудет в Париж, где пройдет торжественное открытие летней Олимпиады 2024 года. Игры продлятся до 11 августа.