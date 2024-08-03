Олимпиада-2024: Гребец Цайдлер принес ФРГ третье "золото"

Гребец Оливер Цайдлер (Oliver Zeidler) в субботу, 3 августа, победил в одиночном соревновании по академической гребле и принес Германии третью золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Дистанцию 2000 метров спортсмен преодолел за 6 минут и 37,57 секунды. Второе место занял белорус Евгений Золотой, выступающий под нейтральным флагом (6 минут 42,96 секунды), третье - представитель Нидерландов Симон ван Дорп (6 минут 44,72 секунды).

Цайдлер вырвался в лидеры с самого начала заплыва, но после первого километра между немцем и ван Дорпом началась соревновательная дуэль. Затем Цайдлер вновь оторвался от сопериников и финишировал с большим отрывом. Гребец был "совершенно измотан" и плакал от радости, отмечает Der Spiegel.

Германия занимает 11 место в медальном зачете

Ранее золотые медали Германии принесли пловец Лукас Мэртенс и наездник Михаэль Юнг. Это восьмая медаль Германии, в общем зачете Олимпиады-2024 страна занимает 11 место. Первое место - у Китая с 13 золотыми медалями и 31 наградой в общей сложности.