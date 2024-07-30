Олимпиада: мужской триатлон перенесли из-за загрязнения Сены

На летних Олимпийских играх в Париже соревнования по мужскому триатлону, которые должны были пройти утром во вторник, 30 июля, перенесли на сутки. Организаторы сообщили об этом всего за три часа до запланированного старта, уточнив, что решение связано с качеством воды в Сене.

Сильные дожди в Париже 27 и 28 июля привели к тому, что уровень загрязнения воды "в некоторых местах" вдоль соревновательной дистанции "все еще превышает допустимые пределы", говорится в заявлении оргкомитета Олимпиады и Всемирной федерации триатлона (World Triathlon). Ранее по этой же причине 28 и 29 июля были отменены тренировочные заплывы.

По данным парижских властей, за два дня в столице Франции выпала примерно 15-дневная норма осадков. Сейчас уровень воды в Сене превышает средний показатель лета в три раза.

Новый старт мужского триатлона намечен на 31 июля, в 10.45 по местному времени.

Очищение вод Сены

Как напоминает медиакомпания RFI , для поддержания допустимого для проведения соревнований качества воды в Сене был построен гигантский резервуар для хранения до 50 тысяч кубометров сточных вод, которые затем должны перенаправляться в очистные сооружения. "Но в период обильных дождей резервуар переполняется, и в Сену могут попасть бактерии, которые могут вызвать гастроэнтерит, конъюктивит, инфекции мочевыводящих путей", - уточняют журналисты.

По данным спортивного информагентства SID, за прошедшие годы французское государство потратило на очищение вод Сены 1,4 млрд евро.