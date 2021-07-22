Олимпиада-2020: 4 августа Германия завоевала две бронзы

Сборная Германии на XXXII летних Олимпийских играх в Токио в среду, 4 августа, пополнила свою копилку двумя бронзовыми медалями.

Франк Штеблер (Frank Stäbler) в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг сумел одержать верх над представителем Грузии Рамазом Зоидзе со счетом 5:4.

32-летний немецкий атлет за свою спортивную карьеру трижды становился чемпионом мира (в 2015, 2017 и 2018 году), дважды - чемпионом Европы (в 2012 и 2020 году) и многократно - чемпионом Германии. Однако бронзовая медаль в Токио стала для него первой олимпийской наградой. Непосредственно после поединка Штеблер объявил о завершении спортивной карьеры. "Просто дыхание захватывает. На этом путь завершен. Эта бронзовая медаль для меня - все равно что золотая. Моя мечта сбылась", - сказал он.

Денис Кудла

Вторая бронза немецкой олимпийской сборной в этот день - на счету Дениса Кудла (Denis Kudla). 26-летний атлет одержал верх в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг над египтянином Мохамедом Метвалли, повторив свой успех Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Неформальный медальный зачет в Токио

К вечеру 4 августа немецкая сборная остается на седьмой строчке неформального медального зачета. На ее счету - 32 медали, из которых 8 золотых, 8 серебряных и 16 бронзовых. Лидирует по числу наград Китай, представители которого завоевали 70 медалей: 32 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте по-прежнему США с 79 медалями, 25 из которых - высшего достоинства, 31 - серебряная и 23 - бронзовые. Хозяева Олимпиады, японцы, занимают третье место в неформальном медальном зачете, имея 40 наград: 21 золотую, 7 серебряных и 12 бронзовых.

Сборная Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committe) остается по итогам дня на шестом месте с 53 медалями: 14 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми.

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