 Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.05.2022

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Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022)

Репортаж DW из чешского городка о производстве труб и насосов, с которым связан Дмитрий Пумпянский, доверенное лицо Путина.

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