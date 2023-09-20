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Шольц заверил Зеленского в неизменной солидарности с Киевом

Александра Иванова
21 сентября 2023 г.

Канцлер ФРГ и президент Украины обсудили на полях заседания Генассамблеи ООН политическую, военную и гуманитарную ситуацию в повергшейся российскому нападению стране.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке
Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Нью-ЙоркеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 20 сентября, на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба германского правительства.

Отмечается, что получасовая беседа двух лидеров касалась политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине. При этом Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку Берлина, особенно в плане усиления украинской артиллерии и системы ПВО.

Со своей стороны Олаф Шольц заявил о неизменной солидарности с Украиной и подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву в тесной координации с европейскими и международными партнерами, а также "будет стремиться обеспечить снабжение украинского населения в предстоящий зимний период", говорится в пресс-релизе.

Глава правительства ФРГ отметил в разговоре также, что Берлин поддерживает инициативу Украины по установлению справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН. Кроме того, оба политических лидера в очередной раз выразили одобрение совместного заявления стран G7 от 12 июля 2023 года, касающегося помощи Украине и начала двусторонних переговоров о долгосрочных обязательствах по безопасности и поддержке этой страны. "Этот процесс (переговоров. - Ред.) уже начался", -  напомнил пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Призыв к возобновлению действия "зерновой сделки"

Помимо прочего, канцлер Германии и президент Украины призвали к возобновлению действия зернового соглашения под эгидой ООН, которое способствует улучшению продовольственной ситуации в мире.

Сообщается, что Шольц и Зеленский договорились и дальше поддерживать тесный контакт. Очередная конференция по послевоенному восстановлению Украины пройдет в Берлине 11 июня 2024 года, сообщил канцлер ФРГ.

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