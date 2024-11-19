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Олаф Шольц провел встречу с Си Цзиньпином на саммите G20

Алексей Волошинов
19 ноября 2024 г.

На полях саммита G20 в Бразилии канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с главой КНР Си Цзиньпином войну в Украине.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава КНР Си Цзиньпин на переговорах в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро
Олаф Шольц и Си Цзиньпин на переговорах в рамках саммита G20 в Рио-де-ЖанейроФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро во вторник, 19 ноября. Политики среди прочего обсудили двусторонние отношения и войну в Украине.

В своем заявлении перед переговорами Шольц сказал, что "никто не должен бояться своего соседа". "Это очень важный принцип мира во всем мире, над достижением которого мы, безусловно, очень усердно работаем", - добавил он. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что обеспечение безопасности и мира - испытание, которое должны пройти все страны.

По данным китайского государственного агентства "Синьхуа", на встрече Си Цзиньпин предлагал Шольцу выстроить отношения с "долгосрочной" и "стратегической" перспективой. Канцлер ФРГ же, пишет агентство dpa, предостерег китайского лидера от эскалации войны в Украине в связи с размещением в РФ северокорейских войск. Политики также обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

Олаф Шольц предостерег страны от поставок оружия России

Кроме того, канцлер ФРГ предостерег все страны от экспорта вооружений в Россию. Накануне встречи с Си Цзиньпином Олаф Шольц заявил, что эта тема станет для него "центральной" на переговорах на полях саммита.

В понедельник, 18 ноября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пригрозила Китаю санкциями, если подтвердится, что Пекин поставляет Москве дроны для войны в Украине. "Это должно и будет иметь последствия", - заявила она в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Пекин утверждает, что он нейтрален в этом конфликте, но правительства западных стран заявляют, что дипломатическая и экономическая поддержка Китая помогает России вести агрессивную войну против Украины.

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