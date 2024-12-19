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Олаф Шольц призвал союзников по НАТО поддерживать Украину

Алексей Волошинов
19 декабря 2024 г.

Канцлер Германии в очередной раз призвал партнеров по НАТО "обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе" .

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе 18 декабря 2024 года
Олаф ШольцФото: Harry Nakos/AP Photo/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече европейских лидеров в Брюсселе в четверг, 19 декабря, в очередной раз призвал партнеров по НАТО оказать долгосрочную поддержку Украине. "Должно быть ясно, что мы готовы оказывать поддержку до тех пор, пока она будет необходима", - приводит его слова агентство dpa.

Шольц также рассказал, что попросил союзников Германии рассмотреть возможность поставок Киеву средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, и пообещал, что Берлин "и впредь будет самым большим сторонником Украины в Европе". Кроме того, политик выразил уверенность, что сотрудничество европейских стран и США останется возможным и после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Лидеры ЕС: Не может быть переговоров "через голову" Украины

Говоря о возможном прекращении войны, Шольц в очередной раз подчеркнул, что никакие решения не должны приниматься без участия Украины. Однако важно, по его словам, чтобы НАТО не была напрямую втянута в противостояние с Россией.

Шольцу вторили и другие европейские лидеры. Так, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что Европа "должна стоять на стороне Украины, и каждый шаг должен быть сделан вместе с Украиной и в присутствии Европейского Союза". "Будущее Украины решается в Европе, а не где-то еще", - добавил он.

Украина должна быть страной, которая "определяет, при каких условиях могут состояться переговоры", считает премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "На данный момент Украина еще не дала понять, что готова это сделать (перейти к переговорам. - Ред.)", - отметил политик.

Зеленский: Только европейских гарантий безопасности недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после встречи в Брюсселе, заявил, что с начала следующего года "необходимо единство между Соединенными Штатами и ЕС". "Только вместе Соединенные Штаты и Европа могут остановить Путина и спасти Украину", - сказал он и добавил, что Киев "очень трудно" будет поддержать без американской помощи.

Ранее в тот же день Зеленский сообщил, что обсуждал в Брюсселе размещение в Украине миротворческой миссии. По словам украинского лидера, французским президент Эмманюэль Макрон "контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами". На данный момент, уточнил Зеленский, обсуждения продолжаются, и уже поступили позитивные сигналы. При этом возможный формат миротворческой миссии в стране он комментировать отказался, отметив, что это "сенситивный вопрос".

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