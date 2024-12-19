Шольц и Трамп обсудили по телефону войну в Украине

Олаф Шольц и Дональд Трамп сошлись в том, что война РФ против Украины продолжается уже слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь к справедливому миру, передал спикер канцлера ФРГ.

Война России против Украины тянется уже слишком долго. В этом мнении сошлись канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-служба правительства Германии .

Как указал официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), "в центре беседы (Олафа Шольца и Дональда Трампа. - Ред.) были вызовы в сфере безопасности в Европе". "Они были солидарны, что российская война против Украины продолжается уже слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь установления честного, справедливого и устойчивого мира, - передал Хебештрайт. - Федеральный канцлер подтвердил, что будет продолжать поддерживать Украину, обороняющуюся от российской военной агрессии, столько, сколько потребуется".

Шольц о совместной с США политике ЕС по Украине

Ранее, 7 декабря, глава германского правительства отметил в интервью изданию Deutschlandfunk, что, по его мнению, страны Европы смогут договориться с избранным президентом США о совместном подходе к политике в отношении Украины. "Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию в отношении Украины, - заявил он. - Я уже подробно поговорил с будущим президентом США по телефону, и мы также ведем прямой диалог с его командой по вопросам политики безопасности".

Тогда канцлер не сообщил никаких подробностей этого диалога, лишь подчеркнув важность того, "чтобы убийства поскорее закончились и чтобы независимость и суверенитет Украины оставались гарантированными". При этом Олаф Шольц вновь отверг идею ввода немецких миротворческих войск в Украину в "настоящее время". "Пока идет война, в Украине не будет ни солдат из Германии, ни немецких сухопутных войск. В последующем должны обсуждаться гарантии безопасности, чтобы Украина была уверена, что Россия не вторгнется в нее в третий раз после 2014 и 2022 годов", - заявил канцлер, подтвердив также отказ поставлять Киеву крылатые ракеты TAURUS.

Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступить территорию для реализации этой "стратегии", Шольц подчеркнул, что ничего, включая гарантии безопасности, не должно решаться "через головы украинцев" и что Германия останется "самым сильным сторонником" Украины в Европе.