Олаф Шольц возглавит СДПГ на выборах в бундестаг в земле Бранденбург

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) возглавит партийный список на выборах в бундестаг в земле Бранденбург. Соответствующее решение приняло в воскресенье, 2 мая, собрание земельной организации СДПГ. За кандидатуру действующего вице-канцлера ФРГ было подано 93,3 процента голосов.

Собрание проходило в формате онлайн, лишь небольшая часть его участников собралась в Потсдаме, сообщает агентство dpa. На одном из избирательных участков столицы федеральной земли Бранденбург 26 сентября кандидаты в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц и партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поборются за место в бундестаге.

Шольц не считает предопределенными результаты выборов в бундестаг

Олаф Шольц, несмотря на низкие результаты, показываемые его партией в социологических опросах, считает, что итог выборов в бундестаг далеко не предопределен. "В опросах наметилась некая тенденция и это позитивная тенденция для нас", - заявил кандидат в канцлеры. Согласно результатам опросов, социал-демократов готовы поддержать на выборах в бундестаг около 15 процентов избирателей. Партия от 8 до 10 процентов уступает и "зеленым" и блоку ХДС/ХСС - партнеру СДПГ по правящей коалиции.

В то же время Анналена Бербок уверенно победила бы, если бы проводились прямые выборы канцлера. Ее кандидатуру, по данным социологической службы Forsa, готовы поддержать 32 процента избирателей. За представителя блока ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet) отдали бы свои голоса 15 процентов участников выборов, Олаф Шольц мог бы получить 13% голосов.

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