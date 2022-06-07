 Олаф Шольц в Вильнюсе: Бундесверу можно доверять | Новости из Германии о Европе | DW | 07.06.2022

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Европа

Олаф Шольц в Вильнюсе: Бундесверу можно доверять

Олаф Шольц в Вильнюсе пообещал прислать в Литву больше солдат, но от разговора о членстве Украины в ЕС ушел, пишет Константин Эггерт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сходит с трапа самолета

Для Олафа Шольца визит в Вильнюс 7 июня был, возможно, одним из самых непростых за все время пребывания на посту канцлера. В Берлине считают, что после начал нового этапа путинской агрессии против Украины 24 февраля Германия переживает, как говорят немцы,  Zeitenwende - наступление новой эры во внешней и оборонной политике. Берлин начал поставлять оружие Киеву, заморозил проект "Северный поток -2" и ведет речь о полном отказе от российских энергоносителей в обозримом будущем.

Поверить Берлину

В странах Балтии, а также в соседней Польше, к политике Германии по-прежнему относятся с подозрением и критикуют нынешнее немецкое правительство за недостаточную решительность в деле помощи Украине и чрезмерную склонность сохранять диалог с Кремлем любой ценой. Шольц постарался убедить президента Литвы Гитанаса Науседу, а также приехавших в Вильнюс премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и главу правительства Латвии Кришьяниса Кариньша в том, что на его страну можно положиться.

Канцлер привез в литовскую столицу обещание увеличить численность группировки передового присутствия НАТО в Литве, основу которой составляют военнослужащие бундесвера, с батальона до бригады - то есть до примерно шести тысяч военнослужащих. Насколько можно судить по официальным заявлениям, в ближайшее время это будет означать создание своего рода мобильных сил быстрого развертывания численностью в два батальона на территории ФРГ. Они будут готовы к переброске в Литву в кратчайшее время.

"Насколько я понимаю, через какое-то время это будет полноценная бригада, целиком дислоцирующаяся в Литве, - поделился с DW своим мнением Вэйдотас Малинёнис, член Ассоциации полковников, объединяющей отставных старших офицеров литовской армии. - Для этого придется создать соответствующую инфраструктуру, а это займет время".

Канцлер Шольц посетил немецких солдат в Литве

Канцлер Шольц посетил немецких солдат в Литве

Канцлер Шольц вместе с президентом Науседой и премьерами Каллас и Кариньшем, смог лично познакомиться с теми, кто несет службу в международном батальоне в литовском городке Пабраде.

В Вильнюсе Шольц всячески убеждал своих собеседников и общественность в том, что Германия будет решительно увеличивать численность и техническую оснащенность бундесвера. Он не раз повторил цифру "сто миллионов евро" - недавно объявленные дополнительные ассигнования его кабинета на оборону. В преддверии предстоящего через три недели саммита НАТО в Мадриде, о Североатлантическом альянсе канцлер говорил особенно решительно: "Страны НАТО еще более сплотились, НАТО еще усиливает свою мощь, мы укрепляем восточный фланг НАТО у Балтийского моря, а Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО - вот чего достиг Путин своей военной агрессией. Мы становимся еще сильнее".

Украина, ЕС и уклончивость Берлина

Шольц также убеждал балтийских лидеров в том, что поставки немецкого оружия в Украину осуществляются по плану, без перебоев и политических ограничений. То, что отправка тяжелого вооружения Киеву пока идет не напрямую, а по большей части через договоренности с третьими странами об отправке более старой техники, которую Германия обещает заменить позже на более современную - источник беспокойства в Центральной Европе и Балтии. "Мы верим, что немцы поставят оружие, - сказал военный эксперт  Малинёнис. - Проблема в том, что каждый день промедления означает новые жертвы среди украинцев, военных и гражданских".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слова) с коллегами из балтийских стран в Вильнюсе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слова) с коллегами из балтийских стран в Вильнюсе

Если судить по совместной пресс-конференции Науседы, Шольца, Каллас и Кариньша, два главных разногласия между руководителями Германии и Балтии - это отношение к перспективам членства Украины (а также Грузии и Молдовы) в Европейском Союзе и к диалогу с российским режимом. Шольц по сути уклонился от ответа на вопрос одного из литовских журналистов о переговорах с Владимиром Путиным. Президент Науседа ответил на этот вопрос предельно прямо: "Мы говорим, что должен быть решительный и единый ответ на агрессию России, а потом сами пытаемся через заднюю дверь попасть к Путину, говорить с ним, убеждать, просить его - и таким образом легитимируем его".

Что касается вступления Украины в ЕС, то и президент Литвы, и премьеры Латвии и Эстонии говорили о необходимости дать стране ясную европейскую перспективу. Шольц постарался по возможности не заметить эти призывы. Ни в итоговом коммюнике, ни в официальном отчете ведомства федерального канцлера после визита об этом ни слова.

Однако в целом в Вильнюсе, Риге и Таллинне к приезду Шольца отнеслись положительно. По мнению директора Института восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линаса Коялы, "периодическая склонность Берлина к уклончивой риторике в отношении России, конечно, беспокоит Литву. Но, несмотря на это, литовское руководство видит и понимает фундаментальный сдвиг во внешней и оборонной политике Германии, который происходит на наших глазах". Как считает Кояла: "Литва приветствовала бы более активную роль Германии в международных вопросах и политике безопасности, при условии, что она учтет ошибки прошлого, окончательно откажется от российских энергоносителей, а также от иллюзий, что Россию можно изменить, активно торгуя с ней".

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    Автор: Виталий Кропман


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