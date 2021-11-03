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Oktoberfest

Октоберфест - самый большой народный праздник в мире.

Октоберфест - традиционный праздник пива, проводящийся в Мюнхене, на лугу Терезы (Theresienwiese). Считается самым большим не только пивным, но и народным праздником в мире. Впервые проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего короля Баварии - кронпринца Людвига I и принцессы Терезы.

gemischte bayerische Knödel auf Holz || Mindestpreis 0 Euro

Немецкие кнедли: все не так просто 03.11.2021

Что можно приготовить из хлебных крошек и остатков? Оказывается, одно из самых любимых блюд немцев. Такого количества рецептов кнедлей вы еще точно не видели!
four different dumplings on slate

Зачем немецкому стартапу хлебные крошки 03.11.2021

Картофельные, хлебные, овощные, соленые или сладкие, все это - горячо любимые немцами кнедли. Блюдо не только сытное, но и экологичное во всех отношениях.

Die Models Christine Klenner (in Dirndl Liebe) (von unten links gegen den Uhrzeigersinn) Celine Mattle (in Cocovero) Yvonne Marwan (Insta: yve_design_music, in Yve-Design) Christine Bein (Insta: carrieforshoes in Astrid Söll) Miriam Oehm (in Dirndlmacherei) Marie Jugel in Dirndlpunk by Angelika Zwerenz), Barbara De Oliviera und Alina Ernst (in Samtherz), Janine Fichna (in Alpenprinzessin) Miriam Franz (Insta: miriam__stefania in Trachten Angermaier) und Carolin Henseler (in Alpenherz) zeigen sich auf dem Dirndlgipfel 2021 vor blauem Himmel. Alljährlich präsentieren Models oder Prominente im Vorfeld des Oktoberfestes beim Dirndlgipfel aktuelle Trachtenmode. Wegen des Coronavirus findet die Wiesn in diesem Jahr nicht statt. +++ dpa-Bildfunk +++

Дирндли для Октоберфеста, которого не будет (фото) 06.09.2021

Октоберфест отменен, да здравствует Октоберфест! Так можно прокомментировать эти фотографии, сделанные в начале нынешнего (увы, пока не постпандемического) сентября в Мюнхене.
Хмельная тайна пива

Как немцы варят пиво 06.08.2021

Традиция выращивания хмеля в Германии уходит корнями в далекий VIII век.
Sarah Jäger, bayerische Bierkönigin, schlägt im Paulaner am Nockherberg ein Bierfass an. Bei einem Anzapftraining hatte die Bierkönigin gelernt, ein Bierfass fachgemäß anzuzapfen. +++ dpa-Bildfunk +++

Что должна уметь баварская пивная королева (фото) 01.07.2021

Может быть, сапожники и могут обходиться без сапог, но королеве пива нужно иметь на вооружении кран для бочки и деревянный молоток. Не только иметь, но и владеть ими.
Ein Händler im Münchner Hauptbahnhof verkauft Lebkuchenherzen mit der Zuckerguss-Aufschrift Gruß aus München. Foto: Markus C. Hurek | Verwendung weltweit

В Германии уничтожают пряники-сердечки (фото) 10.05.2021

Имбирные пряничные сердечки - товар в Германии ходовой, но лишь на ярмарках и разных народных праздниках. Во время пандемии они не проводятся.

03/05/2021 00:00:00 Eine Flasche liegt auf dem leeren Oktoberfestgelände, auf dem auch in diesem Jahr wegen der Coronapandemie das größte Volksfest der Welt eventuell nicht stattfinden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

Жизнь без Октоберфеста 04.05.2021

Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет и в этом году. Уже второй сезон подряд. В истории Октоберфеста это не единственный печальный факт.
Ein verlassener, halb gefüllter Bierkrug steht auf dem Wiesn-Gelände auf dem Asphalt. Im Hintergrund ist die Bavaria-Statue zu sehen. Normalerweise wäre auf der Theresienwiese heute das größte Volksfest der Welt eröffnet worden. Wegen der Corona-Pandemie 2020 wurde das Oktoberfest jedoch abgesagt. Auf der Theresienwiese gilt heute ab 9.00 Uhr ein Alkoholverbot, um wilde Ersatzfeiern für die ausgefallene Wiesn zu verhindern. +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус: в Мюнхене отменен праздник пива Октоберфест 03.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 153 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями понедельника, 3 мая.
dpatopbilder - 06.05.2020, Bayern, München: Ein rotes Eichhörnchen futtert auf einer extra angefertigten kleinen Bierbank, die auf einem Balkon steht, Nusskerne von einem kleinen Teller. Die Holzkonstruktion haben sich befreundete Kinder der Familie einfallen lassen und in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen selber zusammengebaut. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Октоберфест для баварских белок (фото) 16.05.2020

Во время коронавирусного карантина баварские дети в Мюнхене изготовили такой баварский стол для баварских белок.
21.04.2020, Bayern, München: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommt zu einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Auf der Pressekonferenz wurde mitgeteilt, dass das Oktoberfest 2020 aufgrund der akutellen Corona-Krise abgesagt werden muss. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Премьер-министр Баварии идет отменять Октоберфест (фото) 21.04.2020

Эта фотография сделана в Мюнхене утром во вторник, 21 апреля. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене Октоберфеста.
21.09.2019 *** Visitors pose with a waitress during the opening of the Oktoberfest beer festival in a festival tent at the Theresienwiese fair grounds in Munich, southern Germany, on September 21, 2019. - The world's biggest beer festival Oktoberfest opens today and runs until October 6, 2019. (Photo by Christof STACHE / AFP)

Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет 21.04.2020

Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 млрд евро.
08.04.2020 An empty beer-garden is seen at the Hirschgarten in Munich, Germany, April 8, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues. REUTERS/Andreas Gebert

В пандемию пиво не пьют: пивовары Германии страдают от COVID-19 19.04.2020

Карантин нанес тяжелейший удар по традиционной отрасли и неотъемлемой части немецкой национальной культуры. Даже "Октоберфест" могут отменить. Зато растет спрос на вино.
German police officers patrol the grounds of the 182nd Oktoberfest in Munich, Germany, September 19, 2015. Millions of beer drinkers from around the world will come to the Bavarian capital over the next two weeks for Oktoberfest, which starts today and runs until October 4, 2015. REUTERS/Michaela Rehle

Русские пираты, отель "Полицейский участок" и тонны иронии. Как полиция Мюнхена пережила Октоберфест 07.10.2019

За две недели Октоберфеста полицейским пришлось тяжело поработать, но они подошли к задаче с юмором. Собрали для вас лучшие моменты пивного фестиваля глазами мюнхенской полиции.

21.09.2019, Bayern, München: Auftakt zum Oktoberfest. Eine Bedienung trägt Bier im Außenbereich eines Festzeltes. Das größte Volksfest der Welt dauert bis zum 6. Oktober. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Verwendung weltweit

Октоберфест поставил рекорд по числу пьяных посетителей на электросамокатах 06.10.2019

Фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей. Всего было выпито 7,3 млн литровых кружек пива, съедено 124 вола и 29 ягнят. Полиция остановила 774 водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Чем грозит Зеленскому поддакивание Трампу, или Как в ЕС реагируют на скандал. DW Новости (26.09.19) 26.09.2019

Новый поворот скандала в США. Конгресс опубликовал жалобу информатора с обвинениями в адрес Трампа. Но критика звучит и в адрес Зеленского. Как в ЕС оценили его разговор с президентом США и слова о недостаточной помощи Украине?
23.09.2019, Bayern, München: Kurz vor dem Start eines Airbus A380 der Lufthansa nach Peking am Flughafen München schwingen Mitglieder der Lufthansa-Trachtencrew in bayerischer Tracht in der ersten Klasse des Flugzeugs die Schürzen ihrer Dirndl. Das größte Volksfest der Welt dauert bis zum 6. Oktober. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Заоблачный Октоберфест: "Люфтганза" отмечает пивной праздник (фото) 24.09.2019

Октоберфест празднуют сейчас не только на мюнхенском Лугу Терезы, но и на рейсах компании "Люфтганза".
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