Oktoberfest

Октоберфест - самый большой народный праздник в мире.
Октоберфест - традиционный праздник пива, проводящийся в Мюнхене, на лугу Терезы (Theresienwiese). Считается самым большим не только пивным, но и народным праздником в мире. Впервые проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего короля Баварии - кронпринца Людвига I и принцессы Терезы.
Новый поворот скандала в США. Конгресс опубликовал жалобу информатора с обвинениями в адрес Трампа. Но критика звучит и в адрес Зеленского. Как в ЕС оценили его разговор с президентом США и слова о недостаточной помощи Украине?