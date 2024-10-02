Октоберфест пытается стать лучше

Реки пива, белые баварские колбаски и цыплята на гриле, кожаные штаны и платья дирндль - в Мюнхене продолжается Октоберфест. В этом году он проводится в 189-й раз, и ожидается, что с 21 сентября по 6 октября его посетят как минимум шесть миллионов человек со всего мира. В этот раз в баварской столице на Лугу Терезы установлено 17 больших и 21 среднего размера пивных павильонов. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек, а общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 120 тысяч. Как обычно, будут выпиты миллионы литров пива, съедены тонны мяса, картофеля фри, салата и квашеной капусты. Но кое-что будет не так, как всегда. Прежде всего, этот фестиваль должен стать более "зеленым" и "щадящим" для окружающей среды.

Как показывает практика, проведение массовых мероприятий требует огромных энергетических затрат. Зачастую после них остаются горы мусора, пищевых отходов и прочих "прелестей", негативно влияющих на природу и климат. Октоберфест - не исключение. Что же предприняли организаторы, чтобы минимизировать вред?

Использование "зеленой" энергии на Октоберфесте

Прежде всего, они оптимизировали энергоснабжение. Снизить потребление электроэнергии пока не удалось - только за первую неделю, с 21 по 27 сентября включительно, было потреблено на 5,34 процента больше энергии, чем в прошлом году. Однако, как заявляют устроители праздника, в этом году, также как и в прошлом, Октоберфест работает практически на 100 процентов на возобновляемой электроэнергии, получаемой за счет солнца и ветра. Кроме того, здесь используется биогаз, а также более энергоэффективные приборы. Организаторы подчеркивают, что Октоберфест находится на пути к климатической нейтральности за счет сокращения выбросов, которые способствуют изменению климата.

В то же время, как показывают итоги первой недели, опубликованные на официальном сайте города Мюнхена, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился расход воды - до 35 тысяч кубометров. Из них 42 тысячи литров выпили гости из питьевого фонтанчика на Терезином лугу.

Сократить мусорные отходы Октоберфесту пока не удалось

Если говорить о мусоре, то в этот раз его на 30 процентов больше, чем за первую неделю предыдущего Октоберфеста - несмотря на предпринятые усилия, такие, как, например, переход на многоразовую посуду и запрет на продажу напитков в жестяной банке. Кстати, в этом году секьюрити всего за неделю предотвратили кражу 48 тысяч пивных кружек.

Октоберфест - это 429 тонн отходов за неделю! Фото: Philippe Ruiz/picture alliance

В общей сложности за неделю было утилизовано 429 тонн отходов. К этому можно приплюсовать еще 28 тонн мусора, собранной мусоросборочными машинами на дорогах и площадках между палатками. И это тоже больше, чем в прошлом году - на целых 6 тонн.

Из успешных нововведений отмечается установка специального контейнера площадью 35 квадратных метров для отходов из стекла, что особенно радует продавцов напитков. В свою очередь посетителей Октберфеста очень удивляет тот факт, что на территории проведения такого массового мероприятия нет урн для мусора. Но это решение имеет серьезную историческую подоплеку. От их установки решили отказаться из соображений безопасности после того, как 26 сентября 1980 года правые экстремисты взорвали контейнер для мусора прямо у входа на Октоберфест. Тогда погибли 13 и были ранены 221 человек.

Здоровая пища и заоблачные цены

Практически в каждом пивном павильоне есть вегетарианская и веганская еда, а также множество блюд из региональных и биопродуктов, которые, как считается, оставляют сравнительно небольшой экологический след. Продавцов еды обязывают не только расширять свой ассортимент региональными и биопродуктами, но и обращать внимание на их упаковку, которая должна быть пригодна для повторного использования или переработки. Также они должны использовать в процессе доставки и приготовления продуктов электромобили и системы с солнечными батареями.

Веганские колбаски на Октоберфесте Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Одним из первых климатически-нейтральных павильонов Октоберфеста, решившихся соединить вековые традиции и современные экологичесие тенденции, стал знаменитый Ammer Hühner und Entenbraterei. Это семейное предприятие на протяжении пяти поколений специализируется на приготовлении блюд из региональной биологически чистой курятины, утятины и так далее. Половина био-цыпленка на гриле с добавлением био-масла и био-петрушки стоит там от 17 до 30 евро. Это почти даром, если сравнивать цены в целом - они неприятно поражают даже бывалых посетителей. Литровая бутылка воды или лимонада стоит от 8 до 14 евро, небольшая порция картофеля фри - около 10 евро, порция жареной свинины - около 28 евро, а "Венский шницель" - 38 евро.

Что со вкусом пива?

Региональным продуктом на Октоберфесте остается и пиво, вкус которрого, несмотря ни на что, не изменился. Уже сейчас его выпили на 7-8 процентов больше, чем в прошлом году. Согласно традиции, все сорта, которые здесь можно продегустировать, произведены в Баварии и сварены в соответствии с законом о чистоте пива, изданном баварским герцогом Вильгельмом IV в 1516 году. Закон был принят для защиты от недобросовестных пивоваров, которые начали использовать в призводстве напитка вредные и даже опасные для здоровья ингредиенты. Вскоре эти правила распространились по всей Германии, и до сих пор все традиционные немецкие сорта пива варятся в соответствии с этим законом: ничего кроме воды, ячменного солода и хмеля.

Пиво льется рекой, несмотря на высокие цены Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Но, есть и плохая новость для всех любителей пива - фирменные напитки производства шести крупных мюнхенских пивоваренных заводов, многие из которых можно купить только во время проведения Октоберфеста, с каждым годом становятся все дороже - этой осенью литровая кружка стоит более 15 евро.

Мюнхенские аттракционы с оглядкой на экологию

Безвредными для окружающей среды становятся на Октоберфесте и все больше аттракционов. Например, двухэтажная "Большая карусель" высотой 14 метров, диаметром 12 метров и рассчитанная на 62 посадочных места, снабжена энергоэффективным электродвигателем с нулевым уровнем выбросов и светодиодным освещением. Для нее используются экологически чистые органические смазочные материалы и гидравлические масла, а также биоразлагаемые чистящие средства.