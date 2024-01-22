Около 500 немцев пострадали от прививок против ковида

В Германии на сегодняшний день в 467 случаях признан ущерб здоровью, нанесенный прививками от коронавируса. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung в понедельник, 22 января, со ссылкой на ответ компетентных органов всех 16 федеральных земель через четыре года после подтверждения первого случая заболевания коронавирусом в Германии.

Всего заявления с требованием признать ущерб здоровью в связи с проведенной вакцинацией подали 11 827 человек. Более пяти тысяч требований было отклонено, 658 исков было урегулировано "по другим причинам" и 5597 заявлений еще находятся в обработке. Если учесть, что прививки в Германии сделали порядка 65 млн жителей страны, то число заявителей, утверждающих о вреде вакцинации составляет 0,018 процента. Число же прививок, действительно нанесших вред здоровью, не превышает на сегодняшний день 0,00072 процента.

Каждый из жителей Германии, получивший прививку от COVID-19, в течение шести месяцев подать заявление об ущербе для здоровья и потребовать соответствующей компенсации. Однако рассмотрение этих исков длится очень долго, указывает газета. Одна из причин этого, указал официальный представитель министерства здравоохранения федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, состоит в том, что у медиков отсутствует полная картина, в какой связи находится ухудшение здоровья в отдельных случаях со сделанными прививками.

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