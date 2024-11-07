Работа на удаленке понравилась жителям Германии

Новое исследование Немецкого института экономических исследований в Берлине показывает, что почти 40 процентов немцев работают из дома. Но многое зависит от отрасли, размера компании и квалификации сотрудника.

Согласно проведенному Немецким институтом экономических исследований в Берлине (DIW Berlin) исследованию, в Германии больше людей стали работать в домашнем офисе, чем до пандемии коронавируса. До локдауна хотя бы раз в неделю на удаленке могли работать только 11,1 процента респондентов; редко - 13,8 процента; никогда - 75,1 процента. После отмены коронавирусных ограничений в 2022 году, "иногда" и "минимум раз в неделю" из собственных четырех стен начали трудиться 9,8 и 29,6 процента соответственно, а "никогда" - 60,6 процента. "Пандемия превратила домашний офис в Германии из исключения в важную часть повседневной трудовой жизни", - отметил в пресс-релизе Ян Гёбель (Jan Goebel), руководитель отдела исследования данных проводившего анализ берлинского института.

Для изучения были взяты данные за период с 2014 по 2022 год. В частности, в связи с использованием домашних офисов рассматривались такие показатели, как отрасль и размер компании, а также уровень образования участников опроса и состав домохозяйств, в которых они проживают.

Сотрудники крупных компаний и высококвалифицированные специалисты чаще работали из дома

Исследователи выяснили, что возможность использования домашнего офиса сильно зависит от сектора экономики и размера компании. В целом это распространено больше в крупных организациях, чем в средних или маленьких фирмах.

Чаще всего осуществлять свою деятельность на удаленке могут специалисты в области программного обеспечения и информационных технологий, сотрудники крупных предприятий в сфере недвижимости, финансовых услуг и государственного управления - около 80 процентов. Также в исследовании отмечается, что больше всего возможностей работать из дома имеют высококвалифицированные сотрудники, занятые полный рабочий день. Если в 2019 году только 6,6 процента сотрудников в профессиях, требующих наличия высшего образования, предлагался вариант домашнего офиса, то в 2022 году этот показатель составил около 32 процентов.

У фрилансеров и представителей сферы научных и технических услуг доля работы на дому была достаточно высокой и до локдауна, и после его отмены не увеличилась так сильно, как в других секторах.

В области образования и преподавания работа из дома распространена гораздо реже - менее 40 процентов сотрудников имеют такую возможность, и их не стало больше по сравнению с периодом до пандемии. Исключение составляют учителя иностранного языка, ведущие свои онлайн-курсы из дома.

Желание и потребность работать вне офиса также варьируется в зависимости от семейного положения. Особенно часто эту возможность используют сотрудники, имеющие детей. В целом, как отмечают авторы исследования, те, кто работают в домашнем офисе, более удовлетворены как своей деятельностью и доходом, так и жизнью в целом, хотя этот вариант часто связан с более продолжительным рабочим днем.

Работодатели адаптировались, очередь за политиками

Что касается работодателей, то они активно реагируют на сложившуюся после пандемии тенденцию. В последние годы доля объявлений о вакансиях с возможностью работать на удаленке значительно увеличилась. Об этом свидетельствует недавнее исследование Фонда Бертельсмана, в рамках которого с января 2019 года по май 2024 года было оценено около 55 миллионов онлайн-объявлений о вакансиях. Более того, запросов, где возможность удаленной работы вообще не предполагается, практически нет - конечно, имеется в виду деятельность, которая не требует привязки к местности. Не стоит забывать о профессиях, изначально исключающих работу в домашнем офисе - ни одного пациента невозможно помыть по видеозвонку, так же, как и испечь хлеб или починить машину.

Ученые из берлинского Института экономических исследований призывают политиков последовательно поддерживать ставшие реальностью изменения. "Финансовое стимулирование с целью расширения цифровой инфраструктуры и целевые предложения по обучению для менеджеров и сотрудников могут помочь более широко внедрить возможность работы на дому и в небольших компаниях и, таким образом, способствовать равным возможностям для всех занятых", - уверен Ян Гёбель.