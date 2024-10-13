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Атака дронов на севере Израиля: ранены около 40 человек

Олег Соколенко
13 октября 2024 г.

Около 40 человек получили ранения в городе Биньямина - Гиват-Ада на севере Израиля в результате атаки двух дронов. БПЛА выпустила ливанская радикальная группировка "Хезболлах", сообщили израильские военные.

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Последствия обстрела города Хайфа на севере Израиля 12 октября
Последствия обстрела города Хайфа на севере Израиля 12 октябряФото: AHMAD GHARABLI/AFP

Около 40 человек получили ранения в городе Биньямина - Гиват-Ада на севере Израиля в результате атаки двух дронов. Об этом вечером в воскресенье, 13 октября, сообщили информагентства dpa и Associated Press.

Четверо раненых были доставлены в больницу в критическом состоянии, передают израильские СМИ со ссылкой на национальную медицинскую службу скорой помощи "Маген Давид Адом". Состояние еще пятерых пострадавших врачи оценивают как серьезное, остальные получили легкие травмы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дроны выпустила с территории Ливана местная террористическая группировка "Хезболлах". Один из дронов израильским военным, по их словам, удалось перехватить.

Целью боевиков при этом могло быть место сбора военнослужащих ЦАХАЛ рядом с городом Биньямина - Гиват-Ада, пишут СМИ.

Удар "Хезболлах" по Израилю в праздничный день

В субботу, 12 октября, ливанская радикальная группировка подвергла Израиль массированному обстрелу: ЦАХАЛ зафиксировал запуск по территории страны 320 ракет и снарядов. Большая часть ракет и беспилотников была перехвачена израильской ПВО, остальные упали в открытой местности, сообщили израильские военные. Двое израильтян получили при этом легкие осколочные ранения недалеко от северного города Акко.

12 октября в 2024 году отмечался один из главных еврейских праздников - Йом Кипур.

Военная операция ЦАХАЛ против "Хезболлах"

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" признано террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. Оно регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, а также поддерживает боевиков ХАМАС, с которыми Израиль ведет войну в секторе Газа.

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В результате ударов с воздуха были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, расположенные на территории Ливана. В конце сентября ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию против "Хезболлах" на юге страны. В течение месяца израильским военным удалось убить лидера "Хезболлах" Хасана Насраллу, возглавлявшего движение более 30 лет, затем его преемника, а потом и следующего преемника.

По данным ООН на конец сентября, около 100 тысяч жителей Ливана бежали в соседнюю Сирию из-за ударов Израиля по объектам "Хезболлах" на территории страны.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Проверить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.

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