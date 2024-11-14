Амстердам: Задержаны около 300 пропалестинских демонстрантов

Амстердам: Задержаны около 300 пропалестинских демонстрантов14 ноября 2024 г.
Спустя почти неделю после нападения на болельщиков израильского клуба "Маккаби" в Амстердаме, голландская полиция арестовала около 300 пропалестинских демонстрантов, которые не подчинились последующему за нападением запрету на проведение массовых собраний в столице Нидерландов. "Полиция задержала 281 человека на демонстрации на площади Дам", - говорится в отчете полиции в соцсети Х, опубликованном в ночь на четверг, 14 ноября.
Полиция приказала собравшимся уйти, но многие не подчинились, сообщил корреспондент агентства AFP с места событий. "Некоторые ушли добровольно. Оставшиеся демонстранты были окружены полицейскими", - добавили в полиции, уточнив, что часть из них увезли на автобусах в отдаленные от центра районы, часть была доставлена в отделения полиции. По словам AFP, демонстранты были одеты в так называемые палестинские шарфы и скандировали лозунги "Амстердам говорит "нет" геноциду" и "Свободу Палестине". Некоторые из них оказали ожесточенное сопротивление при задержаниях.
Это уже третий по счету пропалестинский митинг в Амстердаме после нападения на болельщиков 7 ноября. Журналист-расследователь Дэвид Коллиер опубликовал в соцсети X видео потасовки на площади. На нем видно, что большую часть собравшихся составляли подростки и молодежь. "Если вы думаете, что все закончится в Амстердаме, или думаете, что все закончится на евреях - вы сильно ошибаетесь", - написал он.
Нападение на израильских футбольных болельщиков
7 ноября в Амстердаме люди в масках напали на израильских болельщиков после матча Лиги Европы между местным "Аяксом" и "Маккаби". Многие из нападавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.
В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.
10 ноября в Амстердаме, несмотря на временный запрет на демонстрации, прошел пропалестинский митинг, в ходе которого полиция задержала десятки человек. Вечером 11 ноября в западном районе города несколько десятков пропалестински настроенных молодых мужчин атаковали трамвай: они разбили в нем стекла, забросали петардами и пытались поджечь. Пассажирам удалось спастись.
Матч Лиги Европы "Маккаби" - "Бешикташ" перенесен в Венгрию
Матч футбольной Лиги Европы между клубом "Маккаби" из Тель-Авива и стамбульским "Бешикташем", который должен был пройти 28 ноября в Турции, перенесен на нейтральное поле в венгерском Дебрецене, сообщил 11 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По решению местных властей она пройдет при пустых трибунах. Турецкий клуб призвал своих болельщиков не планировать поездки на этот матч.