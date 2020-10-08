Протесты в Беларуси: уже около 10 стран отозвали послов из Минска

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 10 октября (время московское).

Какие страны отозвали своих послов из Минска

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По состоянию на утро 10 октября своих послов из Республики Беларусь для консультаций отозвали:

- Болгария,

- Великобритания,

- Германия,

- Латвия,

- Литва,

- Польша,

- Румыния,

- Словакия,

- Чешская Республика,

- Эстония.

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В Минске задержана журналистка Евгения Долгая, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Долгую доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. По сведениям БАЖ, суд состоится 12 октября. Журналистке вменяют в вину нарушение порядка проведения массовых мероприятий, пишет Telegram-канал "Налицо".

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Великобритания временно отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Официальный Лондон осуждает решение Минска выслать польских и литовских дипломатов, заявил британский министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб. Он назвал подобный шаг "совершенно неоправданным" и ведущим к изоляции белорусов.

Несколькими часами ранее Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, а Литва - пять в ответ на требования белорусских властей сократить численность сотрудников дипучреждений этих европейских стран.

Более чем в 20 странах ожидаются женские марши солидарности

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Женские марши в поддержку Беларуси запланированы в 22 странах мира. Среди прочего, акции солидарности 10 октября ожидаются в ряде городов США, Великобритании, Германии, Польши. "Мы, женщины Беларуси, обращаемся к мировому женскому сообществу с призывом о помощи. Женская солидарность не имеет границ, и мы будем рады, если женщины всего мира поддержат нашу инициативу в борьбе за свои права и достоинство!" - говорится в тексте, размещенном на Facebook организаторов акции.

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