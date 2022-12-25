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Спасательная операция после схода лавины на горнолыжном курорте Лех Цюрс на западе Австрии
Спасательная операция после схода лавины на горнолыжном курорте Лех Цюрс на западе АвстрииФото: LECH ZÜRS TOURISMUS/dpa/picture alliance
КатастрофыЕвропа

Около 10 человек оказались погребены под лавиной в Австрии

Даниил Сотников
15 мин. назад

В поисково-спасательной операции принимает участие 200 человек и восемь вертолетов, известно об одном выжившем.

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На горнолыжном курорте Лех Цюрс на западе Австрии сошла лавина, в результате чего погребенными под снегом остаются до десяти человек, сообщает австрийское агентство APA в воскресенье, 25 декабря.

Лавина сошла около 15.00 по местному времени, накрыв лыжную трассу. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено, сообщили экстренные службы. Спасти удалось одного человека, который получил травмы. В поисковой операции задействованы около 200 человек и восемь вертолетов. С наступлением темноты поиски людей на земле продолжились, но без использования вертолетов.

За несколько часов до происшествия лавина сошла на еще одном горнолыжном курорте Австрии - Зельдене. Как сообщает газета Kronen Zeitung, изначально предполагалось, что во время ее схода мог пострадать один человек, однако в ходе спасательной операции никого найти не удалось и поиск прекратили спустя два с половиной часа.

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