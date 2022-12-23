Оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе

На 303-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 декабря (время московское).

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Писатель Дмитрий Глуховский на книжной ярмарке во Франкфурте в 2022 году Фото: Hannelore Förster/IMAGO

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск писателя Дмитрия Глуховского к Министерству юстиции РФ с требованием исключить его из реестра "СМИ-иноагентов". Глуховский был внесен Минюстом РФ в соответствующий список 7 октября. Весной его объявили в розыск и заочно арестовали в России по уголовному делу о "дискредитации вооруженных сил РФ".

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Нидерланды выделят Украине 2.5 млрд евро помощи в 2023 году, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте. По его словам, эти деньги пойдут на поддержку ВСУ, гумпомощь жителям страны, восстановление ее критической инфраструктуры и расследование военных преступлений. "Пока Россия продолжает свою войну против Украины, Нидерланды будут продолжать оказывать Украине помощь. Военную, гуманитарную и дипломатическую", - заверил Рютте.

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В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом в марте. Об этом написал в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти сносят заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для "реконструкции". Снос руин - это "попытка навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны", подчеркнул Андрющенко.

В результате бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением.

Хроника событий 23 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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