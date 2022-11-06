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Российские военнослужащие около Каховской ГЭС
Российские военные около Каховской ГЭСФото: AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Оккупационные власти заявили об обстреле Каховской ГЭС

Павел Мыльников
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 ноября.

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На 256-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 6 ноября (время московское).

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На севере аннексированной РФ части Запорожской области создают укрепрайоны, рассказал представитель "администрации" региона Владимир Рогов российскому госагентству РИА "Новости". Решение принято в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять контрнаступление, объяснил он.

ВМС Украины: В Черном море нет российских кораблей с "Калибрами"

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По состоянию на 6 ноября в Черном море отсутствуют российские военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр", отмечают Военно-морские силы Украины. По их данным, в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей, в Азовском – до 2 кораблей и катеров, а в Средиземном море присутствуют 10 российских военных кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров".

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле промышленного объекта в Грайворонском городском округе. "Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал чиновник в Telegram-канале.

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Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области подверглась обстрелу, пишут российские государственные информагентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на "экстренные службы" в аннексированном РФ регионе. По их словам, огонь велся из ракетных систем залпового огня HIMARS, пять снарядов были сбиты системами противовоздушной обороны, еще один попал в шлюз дамбы. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Счетная палата: Окружающей среде Украины нанесен ущерб на 1,35 трлн гривен

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Фрагмент снаряда в поле в Харьковской области
Фрагмент снаряда в поле в Харьковской области (июль 2022 года)Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Военные действия нанесли окружающей среде Украины ущерб в размере более 1,35 трлн гривен (37,5 млрд евро), выяснила Счетная палата. "Россия превратила наши плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире", - подчеркнуло ведомство. По его словам, около трети территории страны потребуют разминирования, на что понадобится не менее 10 лет. Кроме того, объем опасных веществ, выделяемых в воздух из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов с начала войны превысил 67 млн ​​тонн, в то время как в 2021 и 2020 годах они этот показатель составлял всего 2,2 млн. тонн в год, отметила Счетная палата.

Хроника событий 6 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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