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Дорожный знак на границе Херсонской областиФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
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Стремоусов: ВСУ начали наступление в Херсонской области

Анатолий Арни
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 октября.

https://www.dw.com/ru/okkupacionnye-vlasti-hersonskoj-oblasti-zaavili-o-nacale-nastuplenia-vsu/a-63451349

На 234-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 15 октября (время московское).

++15.05++

Жители аннексированного Крыма опубликовали несколько фото и видео с работой ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев утверждает, что средства ПВО работают в "тренировочном режиме". "В Казачке (Казачьей бухте - прим. ред.) работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

++14.35++

Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов, которые, предположительно, будут раздаваться в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Как поясняет местная ОВА, в указанных местах началась плановая работа саперов, поэтому взрывы возможны при разминировании и обезвреживании предметов. Власти просят граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

++14.05++

Замглавы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ "попытались начать наступление в районе Дудчан-Берислава". Об этом же он сообщил утром в эфире программы "Соловьев Live" на российском ТВ, указав, что началась "активная фаза, которую мы ожидали". "Чиновник" в очередной раз заявил, что попытки ВСУ освободить аннексированные территории будут отражены, однако вслед за этим опубликовал пост, где снова посоветовал жителям Херсонской области "воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию".

Хроника событий 15 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 октября 14.00 - 23.59 >>>

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