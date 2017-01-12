 ″Океан Эльзы″, Kalush Orchestra и другие в центре Берлина: концерт-телемост солидарности с Украиной  | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 30.05.2022

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"Океан Эльзы", Kalush Orchestra и другие в центре Берлина: концерт-телемост солидарности с Украиной 

В ходе концерта канцлер ФРГ Шольц в видеообращении заверил украинцев в солидарности и поддержке со стороны Германии.

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