ОК "Юг": В Черном море нет российских ракетоносцев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 апреля.

На 408-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 7 апреля (время московское).

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В Херсоне поздно вечером 6 апреля вновь звучали громкие взрывы, однако воздушную тревогу не объявляли. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Суспільне". Официальная информация пока отсутствует.

Оперативное командование "Юг": В Черном море нет российских ракетоносцев

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"Сейчас вражеская корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма, - сообщается в сводке оперативного командования "Юг". - Из-за мощного шторма все ракетоносители (в Черном море. - Ред.) заведены в пункты базирования".

В сообщении отмечается, что угроза ракетных ударов или атак с помощью дронов по-прежнему не исключена. ВСУ в последние дни наблюдают значительное повышение активности врага в воздухе. Указывается также, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.

Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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