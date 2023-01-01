ОК "Юг": РФ для ударов впервые использовала корабли в Каспии

На 312-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 1 января (время московское).

ОК "Юг": Россияне впервые использовали ракетные корабли в Каспии

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При нанесении ударов по городам Украины 31 декабря российские войска впервые использовали ракетные корабли Каспийской флотилии. Об этом сообщила в эфире информационного телемарафона представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее мнению, это может означать, что у россиян имеются проблемы с логистикой боеприпасов в зоне боевых действий.

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Об уничтожении 15 украинских беспилотников, в том числе в аннексированном Крыму и Белгородской области, отчитался представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, БПЛА уничтожены, в частности, в районе Джанкоя над территорией Крыма и около Цаповки в Белгородской области.

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Украинские пограничники сбили российский БПЛА в Донецкой области. Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы , россияне с его помощью пытались отслеживать действия украинских военных.

Жертвами российских обстрелов под Новый год стали не менее трех человек

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В результате российских обстрелов 31 декабря не менее трех мирных жителей Украины погибли и 50 получили ранения. Таковы предварительные данные на 12.00 1 января. Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram-канале о двух погибших, однако затем стало известно, что в Хмельницком от ранений скончалась 22-летняя девушка, накануне доставленная в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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Папа римский Франциск призвал верующих к солидарности с пострадавшим гражданским населением на фоне войны в Украине и других вооруженных конфликтов. Во время воскресной службы в базилике Святого Петра в Ватикане понтифик попросил молиться за тех, "кто пострадал от войны и кто в эти праздничные дни живет в темноте и холоде, в нищете и страхе, среди насилия и безразличия". Ранее Франциск неоднократно выражал надежду на прекращение войны в Украине, призывал к солидарности с украинцами и даже выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

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Сотрудники посольства США в Украине в новогоднюю ночь, которую им из-за российского обстрела пришлось провести в укрытии на территории дипмиссии, устроили конкурс-опрос на лучшую, по их мнению, цитату 2022 года. "Победителем, что не удивительно, стало "Русский военный корабль..." - сообщается в официальном микроблоге Twitter американского посольства в Киеве.

Фраза "Русский военный корабль, иди на …", произнесенная 24 февраля 2022 года украинским пограничником Романом Грибовым с острова Змеиный в ответ на предложение российского ракетного крейсера "Москва" сдаться в плен, уже давно стала интернет-мемом. Ее активно используют в СМИ, сфере культуры и искусства, на массовых акциях, в том числе официальные лица и артисты.

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В Херсоне и Херсонской области в результате российских обстрелов 31 декабря как минимум один человек погиб и не менее четырех получили ранения. Среди раненых, как сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, оказалось двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранения средней тяжести. В новогоднюю ночь Херсон и близлежащие села остались без света: один из российских снарядов попал в объект критической инфраструктуры. Кроме того, повреждены здание областной детской больницы, частные и многоквартирные дома. Россияне били по области из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Хроника событий 1 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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