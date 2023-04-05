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Российский военный корабль у берегов аннексированногог Крыма (фото из архива)Фото: Russian Navy/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ОК "Юг": Группировка кораблей РФ в Черном море уменьшилась

8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 апреля.

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На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 6 апреля (время московское).

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6 апреля в Москве состоится заседание Высшего государственного совета союзного государства, которое проведут президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский президент прибыл в Москву накануне, в тот же день состоялась его встреча с Путиным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что одной из тем переговоров в среду может стать "мирная инициатива Лукашенко по украинскому урегулированию", предусматривающая в том числе прекращение огня и запрет на передвижение войск. Кроме того, Путин и Лукашенко могли затронуть и вопросы размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

ОК "Юг": Группировка кораблей ВМФ РФ в Черном море уменьшилась

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Черноморская корабельная группировка РФ уменьшилась: на боевом дежурстве осталось лишь четыре ракетоносителя, сообщило Оперативное командование "Юг". "Враг продолжает маневры в Черном море. На боевом дежурстве из шести оставлено четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Максимально возможный залп "Калибров" - 24 ракеты", - говорится в сообщении. Тем не менее уровень угрозы оценивается как очень высокий.

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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