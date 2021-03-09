ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6 процента. Такие данные содержатся в новом прогнозе ОЭСР, обнародованном во вторник, 9 марта. Это на 1,4 процентных пункта выше, чем в прежнем прогнозе. В 2022-м глобальный ВВП увеличится на 4 процента, говорится в документе.

Перспективы мировой экономики значительно улучшились благодаря эффективным кампаниям по вакцинации населения от COVID-19 и выделению дополнительных мер финансовой поддержки в некоторых странах, объяснили эксперты. Они ожидают, что на докризисный уровень удастся выйти уже к середине 2021 года.

Так, рост ВВП США в 2021-м составит 6,5 процента, а годом позднее - 4 процента, полагают аналитики ОЭСР. Новый президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил о намерении выделить на восстановление экономики 1,9 триллиона долларов (1,6 трлн евро). Законодательные органы уже одобрили антикризисный пакет.

Экономику Германии в 2021 году ждет рост в 3 процента, следует из прогноза. Это на 0,2 процентных пункта выше, чем прежняя оценка. А в 2022-м ВВП ФРГ увеличится на 3,7 процента, считают в ОЭСР.

В России ВВП в текущем году увеличится на 2,7 процента, полагают аналитики. А в 2022 году темпы роста незначительно сократятся до 2,6 процента.

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