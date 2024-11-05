  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ОГПУ: Россияне убили под Селидово 6 украинских военнопленных

Александра Иванова
5 ноября 2024 г.

По данным генпрокуратуры Украины, шестеро безоружных военнослужащих ВСУ, попавшие в плен во время наступления РФ на покровском направлении, были расстреляны российскими солдатами.

https://p.dw.com/p/4mfS6
Новобранцы ВСУ под Покровском, сентябрь 2024 года
Новобранцы ВСУ под Покровском, сентябрь 2024 годаФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Шестеро украинских военнослужащих, попавших в плен под Селидово в Донецкой области Украины, были убиты российскими военными. Об это во вторник, 5 ноября, заявил офис генпрокурора Украины (ОГПУ).

По данным ведомства, трое военнослужащих ВСУ были взяты в плен 23 октября 2024 года, во время наступления российских войск на город Селидово на покровском направлении фронта. "Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных", - утверждается в сообщении ОГПУ.

По данным ведомства, еще трое украинских военнопленных были расстреляны из автоматического оружия во время штурма укреплений ВСУ на покровском направлении 1 ноября.

Действия российских военных являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление, предупреждает ОГПУ. Уточняется, что расследование по этим делам проводят представители Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях.

В середине октября в Европейской службе внешних связей (EEAS) со ссылкой "на достойные доверия источники" сообщили, что казни украинских военнопленных в России участились. С начала войны в российском плену погибли не менее 177 человек, говорилось в заявлении ведомства.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Погибший оператор Fox News гражданин Ирландии Пьер Закжевский

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

С первых дней войны в Украине местные и иностранные журналисты получают ранения и погибают во время обстрелов, становятся жертвами похищений и преследований. В галерее DW - неполный перечень пострадавших журналистов.
Конфликты14 апреля 2022 г.12 фото
external

"Они хотели заставить нас драться между собой" - защитник Мариуполя о двух годах в российском плену

"Они хотели заставить нас драться между собой" - защитник Мариуполя о двух годах в российском плену

За два с половиной года полномасштабной войны РФ в Украине Москва и Киев не раз производили обмен военнопленными. Среди тех, кто возвращается домой, есть и бывшие защитники "Азовстали". С одним из них DW удалось встретиться лично. Владимиру Шевченко было всего 20 лет, когда украинцам пришлось сдать Мариуполь. О том, что ему пришлось пережить за два года в российских тюрьмах - в репортаже DW.
Конфликты9 сентября 2024 г.04:42 мин.
Российский солдат в балаклаве с автоматом (иллюстративное фото)

Киев: Военные РФ казнили как минимум 93 украинских пленных

Киев: Военные РФ казнили как минимум 93 украинских пленных

В 2024 году серьезно участились казни украинских пленных на поле боя, следует из данных Офиса генпрокурора Украины.
Конфликты4 октября 2024 г.
Показать еще