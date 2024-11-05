ОГПУ: Россияне убили под Селидово 6 украинских военнопленных

По данным генпрокуратуры Украины, шестеро безоружных военнослужащих ВСУ, попавшие в плен во время наступления РФ на покровском направлении, были расстреляны российскими солдатами.

Шестеро украинских военнослужащих, попавших в плен под Селидово в Донецкой области Украины, были убиты российскими военными. Об это во вторник, 5 ноября, заявил офис генпрокурора Украины (ОГПУ).

По данным ведомства, трое военнослужащих ВСУ были взяты в плен 23 октября 2024 года, во время наступления российских войск на город Селидово на покровском направлении фронта. "Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных", - утверждается в сообщении ОГПУ.

По данным ведомства, еще трое украинских военнопленных были расстреляны из автоматического оружия во время штурма укреплений ВСУ на покровском направлении 1 ноября.

Действия российских военных являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление, предупреждает ОГПУ. Уточняется, что расследование по этим делам проводят представители Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях.

В середине октября в Европейской службе внешних связей (EEAS) со ссылкой "на достойные доверия источники" сообщили , что казни украинских военнопленных в России участились. С начала войны в российском плену погибли не менее 177 человек, говорилось в заявлении ведомства.