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Оппозиционный политик, бывший муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин
Илья Яшин, фото из архиваФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Оглашение приговора Илье Яшину перенесли на 9 декабря

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

Прокуратура требует приговорить Яшина к 9 годам колонии и запретить ему пользоваться интернетом в течение четырех лет после освобождения. Яшин ранее заявил, что не жалеет, что не уехал из России.

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Назначенное на среду, 7 декабря, оглашение приговора оппозиционному политику и бывшему муниципальному депутату Красносельского района Илье Яшину перенесено на 9 декабря, сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы. Незадолго до начала заседания в суде объявили эвакуацию, передает интернет-проект Sota. Ранее в ходе процесса суд несколько раз эвакуировали из-за поступавших угроз о минировании.

Прокуратура требует приговорить оппозиционера к 9 годам колонии, а также запретить ему пользоваться интернетом в течение четырех лет после освобождения.

Судебный процесс по делу Ильи Яшина начался 29 ноября. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области.

Что произошло в Буче во время оккупации

Буча более месяца была оккупирована российскими войсками. После их ухода в СМИ было опубликовано множество видео и фотоснимков с телами сотен убитых, в том числе со связанными руками за спиной. В августе заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская сообщила, что с начала войны в городе погибли 458 человек. Как минимум 419 из них, по словам Скорик-Шкаровской, были убиты российскими военнослужащими.

В апреле тогдашний Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет заявила, что сообщения, поступающие из Бучи и других городов и областей, "порождают серьезные и тревожные вопросы о возможных военных преступлениях, а также серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека". Ее коллега, координатор ООН в Украине Оснат Лубрани, подчеркнула, что все "жуткие репортажи и видео однозначно свидетельствуют о серьезных нарушениях международного права человека и международного гуманитарного права". 

Между тем Москва отрицает причастность своих военных к убийствам в Буче и называет фото и видео с телами погибших постановочными и фейковыми.

Яшин: Путин ведет войну не только с украинцами, но и с россиянами

Выступая 5 декабря на суде с последним словом, Илья Яшин заявил, что не жалеет, что не уехал из России: " Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство". Кроме того он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин принес "страшную беду украинскому народу", но ведет "войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками". Путин "отправляет в пекло боев сотни тысяч россиян", "лишает россиян своего дома", сказал оппозиционер.

В заключение своей речи политик призвал "не впадать в отчаяние", а также не переживать за него. "Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой", - добавил Яшин.

Дело о "фейках"

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" об армии РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы. В конце ноября арест Яшина продлили до 10 мая 2023 года.

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