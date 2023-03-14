Офис Зеленского: Украина продолжит оборонять Бахмут

На 384-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий вторника, 14 марта (время московское).

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Украинские войска продолжат оборонять город Бахмут, наступление на который российская армия ведет уже несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента страны по окончании заседания Ставки верховного главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского. "Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут", - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания проанализировали обеспечение войск на передовой вооружением и боеприпасами. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

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Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших 4-6 недель, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении два закона об административной и уголовной ответственности за "фейки" и "дискредитацию добровольцев". Теперь норма административной статьи о "дискредитации" россйиской армии будет распространяться не только на военных, но и на "добровольческие формирования, организации или лица", которые оказывают "содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ". Наказание осталось прежним: штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч - для юрлиц.

В уголовном кодексе Госдума таким же образом обновила статьи о "фейках" и о "дискредитации". В обеих статьях УК также ужесточили максимальное наказание, а именно увеличив максимальный срок за "повторную дискредитацию" до 15 лет.

Украина обвинила двоих российских солдат в изнасиловании 4-летней девочки

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Прокуратура Украины обвинила двоих российских солдат в сексуализированном насилии в отношении жителей Бровар Киевской области, в том числе четырехлетней девочки, пишет агентство Reuters со ссылкой на документы обвинения. По данным следствия, 13 марта 2022 года пьяные российские военные "ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", избили отца девочки, после чего под дулом пистолета изнасиловали ее мать. После этого один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает ее женщиной" перед тем как подвергнуть насилию, утверждается в документах прокуратуры.

По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в базах данных. На звонок ответил человек, назвавшийся братом Чернокнижного. "Он умер. Вы никак не можете его достать", - ответил мужчина, плача, пишет Reuters.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ ) поручил в 2023 году в два раза увеличить объемы производства высокоточного оружия. По его словам, перед КТРВ "стоит очень серьезная задача и для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы".

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

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Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В принятой парламентом резолюции наемников обвиняют в "систематических серьезных преступлениях агрессии" в Украине. "Военнослужащие РФ и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов - что приравнивается к терроризму", - говорится в резолюции.

В постановлении также отмечается, что наемники "Вагнера" получают от правительства России военную технику и вооружение, проходят подготовку в структурах Минобороны РФ и представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Депутаты призвали парламенты других государств также объявить ЧВК террористической организацией.

Хроника событий 14 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

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