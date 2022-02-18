 Офис экс-канцлера ФРГ Шрёдера в 2021 году обошелся налогоплательщикам в 407 тысяч евро | Новости из Германии о Германии | DW | 18.02.2022

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Германия

Офис экс-канцлера ФРГ Шрёдера в 2021 году обошелся налогоплательщикам в 407 тысяч евро

По данным dpa и Handelsblatt, критикуемый в Германии из-за близости к Кремлю экс-канцлер Герхард Шрёдер по-прежнему получает крупные суммы на содержание бюро с сотрудниками.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Офис бывшего канцлера ФРГ, социал-демократа Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), критикуемого в Германии из-за близости к Кремлю и деятельности в российских государственных концернах, в 2021 году получил из госбюджета 407 тысяч евро на оплату сотрудников. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили агентство dpa и издание Handelsblat со ссылкой на имеющийся в их распоряжении ответ Ведомства федерального канцлера парламентской фракции Левой партии.

По данным Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шрёдера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал около 10 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шрёдера было выплачено около 561 тысячи евро.

Критика парламентской оппозиции

Представители оппозиции в бундестаге в интервью изданию призвали лишить бывшего канцлера этой привилегии. "Неприемлемо, что бывший канцлер наряду с большим числом его должностей в российских компаниях получает еще и деньги из немецкого госбюджета", - заявил исполнительный секретарь земельной группы ХСС в бундестаге Штефан Мюллер (Stefan Müller).

В свою очередь зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei) призвал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) "незамедлительно провести разъяснительную беседу с его предшественником Шрёдером", указав, что и бывший глава правительства является представителем государства и обязан не наносить ему вреда.

Шрёдер выдвинут в совет директоров "Газпрома"

Между тем в начале февраля Союз немецких налогоплательщиков (Steuerzahlerbund) призвал Шрёдера отказаться от бюро, сотрудников и служебной машины из-за его лоббистской деятельности в пользу России и использования при этом инфраструктуры, финансируемой немецкими налогоплательщиками.

Ранее стало известно, что Шрёдера выдвинули в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром", где он займет место Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С 2017 года экс-канцлер возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть", является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG - операторе газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, в ходе кризиса, связанного с угрозой российского вторжения в Украину, Шрёдер обвинил Киев в "бряцании оружием", чем навлек на себя резкую критику, в том числе со стороны его однопартийцев. Канцлер ФРГ Шольц после этого подчеркнул, что Шрёдер выступает не от лица федерального правительства.

Экс-канцлерам и бывшим президентам ФРГ пожизненно предоставляют персональное бюро в Берлине с несколькими сотрудниками, а также со служебным автомобилем и водителем. Все эти расходы финансируются из госбюджета.

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