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Граффити британского художника Бэнкси в УкраинеФото: Banksy/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Власти: В ходе войны в Украине погибли не менее 469 детей

Даниил Сотников
33 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 апреля.

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На 416-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 15 апреля (время московское).

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна скоро сможет передать Украине партию танков Leopard 1. Об этом он рассказал по итогам посещения завода компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, которая занимается ремонтом техники перед отправкой. 

В феврале этого года правительство Дании договорилось с Германией и Нидерландами, что вместе передадут Украине не менее 100 танков Leopard 1. Ожидается, что первые машины будут готовы для обучения украинских военных в ближайшие недели, сообщило Минобороны Дании.

 

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По состоянию на 15 апреля не менее 469 детей погибли в Украине в результате российского вторжения, сообщили в офисе генерального прокурора страны. Еще более 948 детей получили ранения разной степени тяжести. Генпрокуратура подчеркивает, что эти не окончательные цифры, поскольку продолжаются расследования в местах ведения боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.

Хроника событий 15 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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