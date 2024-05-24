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Офис генпрокурора Украины: за время войны погибли 547 детей

Кирилл Шестаков
24 мая 2024 г.

547 украинских детей погибли и более 1348 получили ранения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщил офис генпрокурора страны.

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Мемориал в память об украинских детях, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, Харьков.
Мемориал в память об украинских детях, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, Харьков. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подтвержденной гибели 547 украинских детей с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. "По официальной информации ювенальных прокуроров, 547 детей погибли и более 1348 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 24 мая.

Последние смерти двух детей зафиксированы 23 мая. Вследствие тяжелых ранений, полученных во время ракетного удара РФ по Одессе в апреле, умерла 4-летняя девочка. 16-летний юноша погиб в результате обстрела города Дергачи в Харьковской области.

Большинство детей погибли и пострадали в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Николаевской областях, говорится в сообщении.

ЮНИСЕФ: число погибших детей выросло почти на 40%

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в конце апреля сообщил, что количество погибших украинских детей в связи с российской агрессией в первом квартале 2024 года увеличилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начала полномасштабной войны были убиты или ранены по меньшей мере 1993 ребенка, заявила организация 13 мая.

 

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