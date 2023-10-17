  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаПольша

Официальные итоги: ПиС потеряла большинство в сейме Польше

Виталий Кропман
17 октября 2023 г.

Правящая партия "Право и справедливость" создаст самую большую фракцию в сейме, но полученных ею голосов не хватит для большинства в парламенте. Правительство могут сформировать три оппозиционные силы.

https://p.dw.com/p/4XckA
На избиратлеьном участке в Польше
Фото: Onkar Singh Janoti/DW

Правящая в Польше национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) на выборах 15 октября получила 35,38 процента голосов избирателей и создаст самую большую фракцию в сейме, однако ей не удастся добиться парламентского большинства. Это стало официально известно во вторник, 17 октября, после того как Государственная избирательная комиссия в Варшаве огласила окончательные итоги выборов в нижнюю палату парламента страны.

На втором месте оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемый партией "Гражданская платформа" (ГП) экс-премьера Дональда Туска, он получил 30,7 процента голосов. ГК планирует сформировать правительственную коалицию с христианско-консервативным избирательным блоком "Третьим путем" (14,4 процента) и левым альянсом "Левые" (8,61 процента). В совокупности трехпартийный альянс получит 248 из 460 мест и соответственно большинство мандатов.

Явка избирателей составила 74,38 процента, это самый высокий показатель с момента окончания коммунистического режима в 1989 году.

Согласно данным избирательной комиссии, фракция ПиС в новом составе сейма будет насчитывать 194 депутата, поэтому для формирования правительственного большинства ей потребуется коалиционный партнер. В этом качестве может рассматриваться только ультраправая партия "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Однако она получила 7,16 процента голосов и 18 мест. Кроме того, в ходе предвыборной кампании "Конфедерация" отстранилась от ПиС.

Оппозиция получила большинство мест и в сенате - менее важной второй палате парламента. Альянс "Сенатский пакт", в который входят независимые кандидаты, а также ГК, Третий путь и "Левые", получил 66 мест, а ПиС - 34.

Процесс формирования правительства может затянуться

Первое заседание парламента должно состояться в течение 30 дней после утверждения результатов выборов. Президент страны Анджей Дуда должен будет назвать кандидата на пост премьер-министра. Тот формирует состав правительства, которое должно быть утверждено простым большинством депутатов сейма. Если этого не произойдет, право формировать правительство перейдет к парламенту.

Наблюдатели в Варшаве полагают, что Дуда, близкий к национал-консерваторам, сначала передаст мандат политику от ПиС, отмечает агентство dpa. Это может затянуть процесс формирования правительства Польши на несколько недель.

Смотрите также:

Бастион правых популистов в Польше

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Председатель партии "Гражданская платформа" Дональд Туск (слева) и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (справа)

Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?

Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?

Как для Дональда Туска, который возглавляет оппозицию, так и для Ярослава Качиньского, который стоит во главе правящей партии, поражение на парламентских выборах в Польше может означать закат политической карьеры.
Политика15 октября 2023 г.
external

Почему Польша отказала Украине в оружии и что говорят в Киеве. DW Новости (21.09.2023)

Почему Польша отказала Украине в оружии и что говорят в Киеве. DW Новости (21.09.2023)

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава больше не передает оружие Украине, так как вооружается сама. Заявления было сделано на фоне развивающегося конфликта вокруг экспорта украинского зерна: Польша запретила его ввоз на свою территорию, Киев, в свою очередь, обратился в ВТО. Между тем Россия впервые за полгода вновь атаковала энергообъекты Украины.
Политика21 сентября 2023 г.35:57 мин.
external

Как Польша отгородилась забором от Беларуси и мигрантов и как это связано с выборами | Европа в фокусе

Как Польша отгородилась забором от Беларуси и мигрантов и как это связано с выборами | Европа в фокусе

В Польше скоро пройдут выборы. И правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского может потерять большинство. Она пугает избирателей, что в случае победы оппозиции страну накроет волна мигрантов и беженцев. Они пытаются проникнуть в Польшу, а следовательно и в ЕС, из соседней Беларуси. Несмотря на высокий забор и усиленное патрулирования, число беженцев и мигрантов растет.
Политика14 сентября 2023 г.25:56 мин.