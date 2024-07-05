ОЭСР высоко оценила интеграцию беженцев на рынке труда в ФРГ

Интеграция мигрантов трудоспособного возраста на рынке труда в Германии - важный элемент стратегии ФРГ по борьбе с нехваткой кадров, подчеркивают в ОЭСР.

По сравнению с другими станами ЕС Германия добилась высокого уровня интеграции беженцев на рынке труда. Это следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленного в четверг, 4 июля.

"Успешная интеграция на рынке труда 11 миллионов иммигрантов трудоспособного возраста является важным элементом стратегии Германии по борьбе с нехваткой рабочей силы. Результаты иммигрантов на рынке труд в Германии в целом положительны в международном сравнении. Уровень занятости мигрантов в 70% значительно выше, чем в большинстве других стран ЕС", - говорится в этом документе.

Указывается, что подобному позитивному развитию во многом способствует "всесторонняя поддержка в плане изучения языка". "Языковые знания мигрантов улучшились в Германии более значительно, чем в большинстве других стран ЕС", - отмечают в ОЭСР. По данным организации, две трети мигрантов, проживших в Германии как минимум пять лет, свободно разговаривают на немецком языке.

Между тем наибольшие трудности по интеграции на рынке труда испытывают мигранты, имеющие образование не выше уровня начальной школы. "Эта группа составляет одну шестую часть иммигрировавшего в Германию населения, и за последние десять лет эта доля возросла", - констатируют в организации. Трудоспособной является половина этой группы населения.

Мигранты и проблемы в сфере образования

"Интеграция в Германии работает гораздо лучше, чем считается", - подтверждает уполномоченный федерального правительства по вопросам интеграции Реем Албали-Радован (Reem Alabali-Radovan). По его словам, "каждый евро в этой области - хорошо инвестированные деньги".

Между тем в сфере интеграции мигрантов еще предстоит проделать большую работу, добавляет он. Одна из важный проблем, в частности, - тот факт, что система образования Германии "не подстроена под иммиграционное общество, каким мы (немцы. - Ред.) уже давно является", говорит Алаби-Радован.

Одним из слабых мест на сегодня остается интеграция женщин-мигранток, имеющих маленьких детей. Эта проблема касается, в частности, украинок, прибывших в Германию после начала полномасштабного военного вторжения России в их страну.