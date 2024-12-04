ОЭСР понизила экономический прогноз для ФРГ до 0,7% ВВП

По данным ОЭСР, в 2025 году экономика ФРГ будет расти медленнее, чем в любой другой промышленно развитой стране. Однако в 2026-м Германии прогнозируют более значительный рост - 1,2 процента ВВП.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из Парижа в очередной раз понизила прогноз экономического роста ФРГ. В экономическом прогнозе ОЭСР, опубликованном в среду, 4 декабря, значится, что в 2025 году валовой внутренний продукт (ВВП) Германии увеличится всего на 0,7 процента. В мае текущего года прогнозируемый рост составлял 1,1 процента.

Согласно новым оценкам ОЭСР, в следующем году экономика ФРГ будет расти медленнее, чем экономика любой другой промышленно развитой страны. "В 2025 году Германия окажется на задворках среди стран ОЭСР", - приводит агентство Reuters слова Изабель Коске, эксперта организации. По ее данным, хуже прогнозы - лишь у Австрии, Эстонии, Латвии, Финляндии и Ирландии. Однако в 2026 году Германии предсказывают более значительное увеличение ВВП - на 1,2 процента.

В среднем по еврозоне в наступающем году ожидается рост почти вдвое быстрее, чем в ФРГ, - примерно на 1,3 процента, а в США - на 2,4 процента. ОЭСР сохранила прогноз темпов роста китайской экономики в текущем году на отметке 4,9% и улучшила прогноз на следующий год с 4,5% до 4,7%. Самой быстрорастущей из крупнейших экономик мира останется Индия. ОЭСР ожидает роста индийского ВВП на 6,8% в 2024 году и на 6,9% - в 2025-м. ОЭСР ожидает, что в следующем году, а также в 2026-м рост мировой экономики, вопреки нестабильной политической обстановке, составит 3,3 процента.

На спад в Германии напрямую влияет конкуренция с Китаем

Высокий уровень неопределенности в отношении финансирования и внедрения более экологичных производств снижает доверие инвесторов и потребителей к Германии, отмечают эксперты. ОЭСР обосновывает постоянный спад в экономике ФРГ слабым экспортным спросом в Китае. "Конкуренция со стороны китайской продукции создает проблемы для немецких производителей, особенно автомобильной промышленности, на других рынках сбыта", - говорит эксперт ОЭСР Роберт Грундке (Robert Grundke). "Еще одной причиной сравнительно слабого роста в Германии является более жесткая, по сравнению с другими странами еврозоны, фискальная политика", - добавила Изабель Коске.

Производство в энергоемких отраслях также все еще значительно ниже уровня, который был до начала полномасштабной военной агрессии России против Украины, отмечают эксперты. Однако в целом экспорт постепенно восстанавливается, поскольку спрос основных торговых партнеров растет.

Инфляция в ОЭСР в октябре выросла до 4,5 процентов

Темпы роста потребительских цен в государствах, входящих в ОЭСР, в октябре увеличились до 4,5% в годовом выражении: по сравнению с 4,4% месяцем ранее. До этого четыре месяца подряд инфляция ослабевала. Инфляция в государствах "большой семерки" (G7) ускорилась до 2,3% с 2,2%, в то время как в странах G20 она, напротив, замедлилась до 5,9% с 6,0%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в октябре 2024 года составил 5% против 5,1% месяцем ранее. Сами потребительские цены в еврозоне в октябре текущего года выросли на 2% после повышения на 1,7% в сентябре.

Одна из ведущих экономических организаций мира - ОЭСР, объединяющая 38 государств, была создана в 1961 году. В ее состав входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.