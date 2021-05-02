Холодный май 2021-го (фото)

Гюнцах, Бавария • Начало мая выдалось в этом году в Германии похожим на раннюю весну, на начало марта: холодно и дождливо. "Ромашки спрятались, поникли лютики"? Про них ничего точно сказать не можем, а вот одуванчики, видимо, решили закрыться и подождать более теплой погоды.

Баварские одуванчики в ожидании солца и тепла...

Городок Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Лебедь летит над полем закрывшихся одуванчиков...

Ориентирующиеся на календарь немцы,в надежде на майское солнце и температуры, близкие к 20 градусам, уже отложили зимнюю одежду до следующей зимы. Но в прошедшие выходные и сегодня, в понедельник, им пришлось достать из шкафов теплые куртки и шапки.

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