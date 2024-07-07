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Одному из братьев Ащеуловых грозит новое уголовное дело

Сергей Ромашенко
7 июля 2024 г.

Поводом для нового дела может стать заявление Иоанна Ащеулова в последнем слове на суде. Там он резко раскритиковал вооруженные силы и власти РФ.

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Флаг легиона "Свобода России"
Согласно материалам дела, Ащеуловы хотели вступить в легион "Свобода России"Фото: Ruslan Kaniuka/Photoshot/picture alliance

В России осужденный по обвинениям в госизмене и терроризме Иоанн Ащеулов - старший из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова - может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Поводом могут стать его слова, сказанные в последнем слове на суде, сообщило в воскресенье, 7 июля, агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

"Речь Иоанна в последнем слове может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)", - сказал собеседник агентства.

В последнем слове Иоанн Ащеулов, несмотря на неоднократные замечания судьи, что его выступление - "не его перформанс", резко осудил Вооруженные силы РФ и российские власти.

Длительные тюремные сроки

Иоанн, Тимофей и Алексей во время судебного процесса признались в желании вступить в формирования вооруженных сил Украины (ВСУ) и воевать против российской армии, за что получили сроки от 17 до 17,5 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Москвы, установлено, что братья Ащеуловы решили присоединиться к украинскому военизированному объединению - легиону "Свобода России". В России это формирование признано террористическим и запрещено.

В июле 2023 года Ащеуловы разработали пеший маршрут на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, для чего приехали в Курскую область и "проследовали пешком в сторону госграницы РФ с целью ее дальнейшего незаконного пересечения и последующего участия в военных и иных действиях на стороне противостоящих сил в составе террористической организации", говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Осуществить свой замысел Ащеуловым не удалось, поскольку на расстоянии 1,5 км от границы России они были задержаны.

Семья священника Игоря Ащеулова

Отец осужденных - священник Игорь Ащеулов - был переведен в Липецкую и Елецкую епархию из Ставропольской и Владикавказской епархии в 2004 году. В епархии изданию "Правмир" рассказывали, что за время служения он "неоднократно нарушал распоряжения священноначалия", а его поведение "не соответствовало облику священнослужителя".

По информации Липецкой епархии, в семье Ащеулова было много детей. Жители местного села Озерки, отмечали, что их часто видели голодными, они не ходили в школу. Обеспокоенные соседи рассказывали, что пытались помочь семье, но священник не принимал помощи.

В середине декабря 2014 года комиссия из органов опеки посетила дом Ащеулова и забрала девятерых несовершеннолетних детей из-за "отсутствия условий для их проживания". Их отправили в социально-реабилитационный центр, но уже через несколько недель детей вернули в семью, переселив их в другой дом на время ремонта старого, которым занялась местная администрация.

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