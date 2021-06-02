 Один из крупнейших кораблей ВМС Ирана затонул в Оманском заливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2021

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Мир

Один из крупнейших кораблей ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Корабль снабжения Kharg загорелся при невыясненных обстоятельствах. Попытки его потушить предпринимались на протяжении 20 часов, после чего танкер ВМС Ирана затонул.

Корабль снабжения Kharg

Корабль снабжения Kharg

Корабль снабжения Kharg (бортовой номер 431) ВМС Ирана загорелся и затонул в районе порта Джаск в  Оманском заливе. Об этом в среду, 2 июня, сообщили информагентства Fars News Agency и Tasnim News Agency.

Пожар вспыхнул в районе 02:25 по местному времени (00.55 мск). Попытки его потушить предпринимались на протяжении около 20 часов, передало агентство AFP.

На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что над танкером ВМС поднимаются столбы черного дыма. С борта корабля удалось эвакуировать всю команду.

Власти не называют причин возгорания

Власти Ирана не называют причин возгорания. Mehr News Agency отмечает, что судно использовалось для тренировки курсантов.

В июне 2019 года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. По версии США, при атаках могли использоваться магнитные мины.

Корабль прошел модернизацию

Kharg был спущен на воду в 1977 году. Он предназначался, в частности, для обеспечения топливом, продуктами, пресной водой, боеприпасами других морских судов.

В 2014-2016 годах корабль прошел модернизацию. В ходе реконструкции были заменены многие ключевые узлы, в том числе паровые турбины, установлены современные навигационные системы.

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    Автор: Наталья Позднякова


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