Один из крупнейших кораблей ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Корабль снабжения Kharg (бортовой номер 431) ВМС Ирана загорелся и затонул в районе порта Джаск в Оманском заливе. Об этом в среду, 2 июня, сообщили информагентства Fars News Agency и Tasnim News Agency.

Пожар вспыхнул в районе 02:25 по местному времени (00.55 мск). Попытки его потушить предпринимались на протяжении около 20 часов, передало агентство AFP.

На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что над танкером ВМС поднимаются столбы черного дыма. С борта корабля удалось эвакуировать всю команду.

Власти не называют причин возгорания

Власти Ирана не называют причин возгорания. Mehr News Agency отмечает, что судно использовалось для тренировки курсантов.

В июне 2019 года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. По версии США, при атаках могли использоваться магнитные мины.

Корабль прошел модернизацию

Kharg был спущен на воду в 1977 году. Он предназначался, в частности, для обеспечения топливом, продуктами, пресной водой, боеприпасами других морских судов.

В 2014-2016 годах корабль прошел модернизацию. В ходе реконструкции были заменены многие ключевые узлы, в том числе паровые турбины, установлены современные навигационные системы.

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