Один человек погиб в результате стрельбы в офисе Wildberries

Бывший муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук попытался проникнуть в офис маркетплейса в Москве и устроил стрельбу. В результате перестрелки погиб один человек, еще двое пострадали.

Один человек погиб в результате перестрелки в офисе маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" Москве в среду, 18 сентября. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС. РИА "Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы сообщают о трех пострадавших. Среди них - два сотрудника полиции.

Ранее в тот же день компания Wildberries сообщила агентству РБК, что в ее офис "была осуществлена попытка незаконного проникновения". Ее пытался осуществить муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук с охраной. В своем Telegram-канале владелица компании назвала случившееся попыткой "рейдерского захвата".

В свою очередь, представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен "стал жертвой масштабной провокации". По его словам, он прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries. которое ведет его компания, но "был атакован службой охраны и неизвестными" людьми, "которые спровоцировали вооруженный конфликт".

Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал видео, на котором якобы запечатлено начало столкновения. На нем видно, как несколько мужчин пытаются войти в здание бизнес-центра, а, предположительно, охранники их туда не пускают. По данным СМИ, в результате инцидента были задержаны около 30 человек.

Споры о владении компанией Wildberries между Татьяной и Владиславом Бакальчуками

Между Владиславом и Татьяной Бакальчуками уже несколько месяцев происходит бракоразводный процесс. На его фоне Wildberries объединяется с рекламной компанией Russ "с целью создания цифровой торговой платформы". Как пишет РБК, в результате объединения появилось юридическое лицо "РВБ", 65% в котором принадлежит ООО "Вайлдберриз", а 35% - ООО "Стинн", принадлежащий Russ.

Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом и заявил, что его отстранили от управления бизнесом. В июле 2024-го он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Кадыров же сказал, что Татьяну Бакальчук "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". "Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее", - написал он в своем Telegram-канале и пообещал помочь Бакальчуку. По словам Татьяны Бакальчук, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем Владиславом.

В свою очередь, издание Forbes еще в июне сообщало, что слияние двух компаний поддержал Владимир Путин и поручил курировать сделку бывшему министру экономического развития России Максиму Орешкину.