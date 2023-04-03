  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
На улицах Одессы (фото из архива)
На улицах Одессы (фото из архива)Фото: NurPhoto/picture alliance
КонфликтыУкраина

Одесса подверглась атаке дронов

Даниил Сотников
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.

https://p.dw.com/p/4PesA

На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 4 апреля (время московское).

По Одессе ударили российские дроны

++02.55++

Одесса и Одесская область подверглись удару российских беспилотников (БПЛА), сообщили местные власти. В городе сработали системы ПВО. Сколько БПЛА были сбиты и есть ли в результате атаки пострадавшие, не сообщается. "Боевая работа продолжается, и возможна вторая волна", - предупредили власти области. Как сообщает издание "Суспільне", после взрывов в одном из районов Одессы начался пожар.

++01.40++

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer AG инвестирует в Украину 60 млн евро, сообщил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью телеканалу ZDF. Кроме того, немецкая строительная компания Fixit "почти вдвое" расширит свои мощности по производству стройматериалов в Украине, добавил Хабек. Этот шаг необходим, в том числе для послевоенного восстановления страны - ремонта дорог, зданий и мостов, подчеркнул министр.

Правительство ФРГ готово предоставить немецким фирмам инвестиционные гарантии - на случай если завод компании будет разрушен, например, в результате ракетного удара, сообщил Хабек. "Обычно мы так не делаем, но в данном случае сделаем", - заверил он.

++00.50++

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Чернигове, рассказал он в вечернем видеообращении. Судя по его словам, на ней могло обсуждаться, в том числе украинское контрнаступление. "Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - сказал Зеленский.

На вооружении ВВС Украины находятся 5 бригад истребителей

++00.15++

После передачи Польшей истребителей Украине на вооружении воздушных сил ВСУ находятся пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29, сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши. - Ред.). У нас теперь есть 5 бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три МиГ-29. Но нам все равно нужны западные самолеты, поскольку МиГи, даже предоставляемые союзниками, морально и физически уже устарели", - сказал Игнат.

В январе он рассказывал, что для защиты украинского неба ВСУ необходимо минимум пять полноценных бригад трехэскадрильного типа. В пересчете на единицы - это 180 штук, отмечает "РБК-Украина".

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трагедия с беженцами и какие проблемы у двойника Путина. Европа в фокусе (30.03.2023)

Трагедия с беженцами и какие проблемы у двойника Путина. Европа в фокусе (30.03.2023)

Кораблекрушение у берегов итальянской Калабрии. История американки, помогающей украинским беженцам в Австрии. Почему тысячи французов выступают против пенсионной реформы.
Миграция30 марта 2023 г.26:30 мин.
external

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

"Это страшно, очень страшно, и думаешь о тех ребятах, которые... курили с тобой вечером, а их за пару часов нет", - поделился один из солдат ВСУ в районе Бахмута с корреспондентом DW, который побывал на передовой. За этот город в Донбассе сейчас идут самые кровопролитные бои.
Конфликты28 марта 2023 г.12:15 мин.

Сообщение Одесской районной государственной администрации

www.facebook.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги НАТО и Финляндии (фото из архива)

Финляндия 4 апреля станет членом НАТО

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобиль Trabant производства ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Культура9 ч. назад
Карикатура: чиновник пытается "улететь" из Кремля, но он прикован цепью к одной из башен

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Политика9 ч. назад
Максим Диденко

Максим Диденко: Мы все здесь - с голым задом на ветру

Максим Диденко: Мы все здесь - с голым задом на ветру

Культура18 ч. назад
Нефтяные станки-качалки в США на фоне заходящего солнца

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

Экономика и бизнес8 ч. назад
Дарья Трепова после задержания, 3 апреля 2023 года

"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

Преступность10 ч. назад
На месте взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в Петербурге и другие события 403-го дня войны

Взрыв в Петербурге и другие события 403-го дня войны

Политика2 апреля 2023 г.
На главную страницу