Одесса подверглась атаке дронов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.

На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 4 апреля (время московское).

По Одессе ударили российские дроны

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Одесса и Одесская область подверглись удару российских беспилотников (БПЛА), сообщили местные власти. В городе сработали системы ПВО. Сколько БПЛА были сбиты и есть ли в результате атаки пострадавшие, не сообщается. "Боевая работа продолжается, и возможна вторая волна", - предупредили власти области. Как сообщает издание "Суспільне", после взрывов в одном из районов Одессы начался пожар.

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Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer AG инвестирует в Украину 60 млн евро, сообщил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью телеканалу ZDF. Кроме того, немецкая строительная компания Fixit "почти вдвое" расширит свои мощности по производству стройматериалов в Украине, добавил Хабек. Этот шаг необходим, в том числе для послевоенного восстановления страны - ремонта дорог, зданий и мостов, подчеркнул министр.

Правительство ФРГ готово предоставить немецким фирмам инвестиционные гарантии - на случай если завод компании будет разрушен, например, в результате ракетного удара, сообщил Хабек. "Обычно мы так не делаем, но в данном случае сделаем", - заверил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Чернигове, рассказал он в вечернем видеообращении. Судя по его словам, на ней могло обсуждаться, в том числе украинское контрнаступление. "Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - сказал Зеленский.

На вооружении ВВС Украины находятся 5 бригад истребителей

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После передачи Польшей истребителей Украине на вооружении воздушных сил ВСУ находятся пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29, сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши. - Ред.). У нас теперь есть 5 бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три МиГ-29. Но нам все равно нужны западные самолеты, поскольку МиГи, даже предоставляемые союзниками, морально и физически уже устарели", - сказал Игнат.

В январе он рассказывал, что для защиты украинского неба ВСУ необходимо минимум пять полноценных бригад трехэскадрильного типа. В пересчете на единицы - это 180 штук, отмечает "РБК-Украина".

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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