Новый обмен пленными и другие события 377-го дня войны

130 украинских военнопленных обменяны на 90 российских. Следствие по делу взрывов на российских газопроводах обнаружило украинский след. Варшава утверждает, что первые танки Leopard прибыли в Украину.

На 377-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 7 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

РФ и Украина обменялись пленными

В рамках обмена в Украину вернулись 130 военнопленных. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения.

Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 90 российских военнослужащих.

Боевые действия

По данным украинского командования, Силы обороны Украины отразили очередной штурм российских сил под Бахмутом - в районах Ивановского, Клещиевки и самого Бахмута - и возле других населенных пунктов Донбасса. В вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ отмечается, что основные усилия враг продолжает сосредотачивать на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 19 авиационных и один ракетный удар, а также осуществили пять обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в сводке.

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки потери личного состава российских войск составили 1060 человек. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 154 830 военных, говорится в утренней сводке Генштаба украинской армии.

Ситуация вокруг Бахмута

В минувшие выходные украинским войскам, видимо, удалось стабилизировать позиции на севере Бахмута после прорыва российской армии, сообщается в ежедневном отчете разведки британского министерства обороны. Тем не менее украинской армии все труднее снабжать воюющие части в Бахмуте, так как российским силам 2 марта удалось разрушить мост на единственной асфальтовой дороге, которая оставалась под контролем Украины. Грунтовые дороги же труднопроходимы из-за грязи. Российским атакам в свою очередь мешают публичные разногласия между частной военной компанией "Вагнер" и Минобороны РФ, которые сказываются на боевом духе личного состава.

Российские войска, по данным НАТО, в боях за Бахмут потеряли в пять раз больше военных, чем ВСУ, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванного военного чиновника Североатлантического альянса. При этом подчеркивается, что точные данные о потерях источник не назвал, однако указал, что украинская армия также несет существенные потери.

"Борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе. Бахмутская битва фактически может серьезно подорвать лучшие силы ЧВК "Вагнер", лишив Россию нескольких из ее самых эффективных ударных частей, которые труднее всего заменить", - полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW). При этом серьезное сокращение или уничтожение лучших боевых подразделений "Группы Вагнера" будет иметь положительные последствия за пределами фронта, добавили военные эксперты, комментируя заявление Киева о продолжении обороны Бахмута.

Реакция на расстрел украинского военного

Представители ВСУ назвали имя военнослужащего, видеозапись расстрела которого после произнесения фразы "Слава Украине" распространилось ранее в соцсетях. В интернет-сообществах 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского появилась информация, что, по предварительным данным, погибший - военнослужащий этой бригады Тимофей Шадура, с 3 февраля числящийся пропавшим без вести после боев в районе Бахмута. "Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз. Месть будет неотвратимой", - написали представители бригады в соцсетях.

Представители немецких властей назвали "шокирующим" распространенное в соцсетях видео с расстрелом пленного украинского военнослужащего. "Если оно достоверное, то это военное преступление", - заявил представитель МИД ФРГ.

В Луганске российские войска намерены разместить казарму в здании городской поликлиники, сообщается в сводке Генштаба ВСУ. "Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму, - утверждается в публикации. - В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава".

Поставки вооружений Украине

В Украину уже прибыли первые танки Leopard. Об этом в интервью испанскому изданию Razon заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также сообщил, что Польша уже поставила Украине оружия на общую сумму 2,2 млрд евро и до 12 марта намерена передать Украине 10 немецких танков типа Leopard 2A4. Кроме того, Блащак объявил о создании сервисного центра для ремонта всех поставляемых западными странами танков в Гливице на юге Польши.

Чехия выразила интерес в приобретении танков Leopard 2 у Швейцарии, рассказала глава федерального департамента обороны Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, не уточнив, о каком количестве боевых машин идет речь. Ранее с аналогичной просьбой к швейцарским властям обратились власти Германии. Берлин заверил Берн, что при согласии парламента Швейцарии на поставки танков эти боевые машины не будут переданы Украине, а будут использованы для восполнения запасов военной техники в ФРГ или ее партнеров по НАТО и Евросоюзу.

Между тем представитель чешского министерства обороны в беседе с агентством AFP подчеркнул, что речь не идет о покупке Leopard 2. Но если Швейцария решит передать танки в качестве награды за помощь Праги Украине, чешская сторона не будет против, отметил собеседник агентства.

США в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине многофункциональных истребителей F-16, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже высказывался по этому поводу, добавила она.

Украина непублично просит у США кассетные боеприпасы, которые хочет сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов для борьбы с российскими силами, передало агентство Reuters со ссылкой на конгрессменов-демократов Джейсона Кроу и Адама Смита. По их словам, речь идет о кассетных бомбах MK-20. Украинские военные намерены использовать для сброса с дронов не сами бомбы, а извлеченные из них снаряды, указывает агентство.

Китай не снабжает вооружениями ни Россию, ни Украину, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он особо выделил необходимость как можно скорее приступить к переговорам о мире.

Комитет парламента Великобритании по вопросам обороны в свете регулярных поставок вооружений Украине предупредил об угрозе истощения собственных запасов. Соединенное Королевство и его союзники по НАТО "позволили своим запасам сократиться до опасно низкого уровня", приводит агентство PA выдержки из заявления комитета. Подобная ситуация угрожает не только дальнейшей передаче оружия Украине, но и собственной безопасности (стран-поставщиков. - Ред.), поскольку для восполнения запасов потребуются годы, указывается далее.

Украинский след взрывов на "Северных потоках"

Немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщают немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit. Как следует из публикации Die Zeit под заголовком "Расследование на "Северных потоках": следы ведут в Украину", яхту арендовала некая компания из Польши, которая принадлежит двум украинцам. Судно вышло к месту совершения актов диверсии из восточногерманского порта Росток. Там же на него был загружен необходимый для проведения операции груз. Позже на столе в каюте яхты были обнаружены следы взрывчатки.

Диверсионная группа, по данным издания, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неясно.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации США писала, что за взрывами "Северных потоков" может стоять некая проукраинская группа, состоящая из противников президента РФ Владимира Путина. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины Владимиром Зеленским или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими "специализированную подготовку в государственных структурах", однако ныне не связанными с подобными структурами.

Задержания в Беларуси после взрыва самолета в Мачулищах

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подтвердил факт диверсии с российским самолетом А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в одновременной подготовке нападения на самолет и призыва к Минску заключить пакт о ненападении с Украиной.

По словам Лукашенко, диверсию совершил специально подготовленный и снабженный новейшей техникой украинский диверсант, который - вместе с 20 местными помощниками - был задержан белорусскими силовиками. Однако самолет не получил значительных повреждений, хотя и был направлен для ремонта в Россию, утверждает Лукашенко. По данным представителей белорусской оппозиции, которые рассказали 26 февраля об атаке на российский самолет, причастные к взрывам активисты смогли покинуть Беларусь.

Белорусским правозащитникам стало известно о задержании в Минске спортсменов-стрелков. Как сообщил правозащитный центр "Весна", среди задержанных - участник нескольких республиканских чемпионатов по стрельбе. Причина задержания неизвестна, но родственники полагают, что она может быть связана с диверсией в Мачулищах.

МИД Украины опроверг причастность официального Киева к диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. "Это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины для оправдания своей поддержки российской агрессии", - заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Гибель журналистов на войне

В Украине в 2022 году было убито не менее 12 сотрудников СМИ, освещавших полномасштабное военное вторжение России, еще 21 человек был ранен. Такие числа указаны в докладе Совета Европы о безопасности журналистов за 2022 год. Между тем, по данным Национального союза журналистов Украины, которые также приведены в докладе, по состоянию на 15 декабря было убито 43 сотрудника СМИ, в том числе 22 журналиста, которые присоединились к украинской армии.

Правительство Украины одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Основанием для ее проведения теперь является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения. Принудительная эвакуация детей будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя, говорится в сообщении украинского министерства реинтеграции.

Украинские беженцы в Берлине

В Берлин ежедневно на центральный вокзал и центральную автобусную станцию продолжают прибывать около 300 украинских беженцев, сообщила городской сенатор по социальным вопросам Катья Киппинг (Katja Kipping). При этом почти 99 процентов из 32 492 мест для размещения беженцев, которыми обладает город, заняты. Сенатор подчеркнула, что Берлин нуждается в местах для размещения еще 10 000 беженцев, которые должны быть оборудованы к концу года.

Переговоры о продлении "зерновой сделки"

Украина начала переговоры по продлению так называемой "зерновой сделки" - договоренности между ООН, Турцией, Россией и Украиной, заключенной в июле 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного источника в правительстве Украины. "Зерновая сделка" предусматривает создание морских коридоров для безопасного вывоза из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов, несмотря на блокировку портов российскими вооруженными силами. Сегодня Украина, по словам источника, не ведет прямых переговоров с Россией, однако в Киеве знают, что партнеры, с которыми он ведет переговоры, сохраняют контакт с Москвой. Нынешнее соглашение действует до 18 марта.

Продление "зерновой сделки" будет обсуждаться 8 марта в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который посетит Киев в третий раз с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

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