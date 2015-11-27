Блогозрение - обзор блогов Рунета

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Блогозрение".
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Инцидент со сбитым турецкими военными российским бомбардировщиком обернулся для россиян неприятными последствиями. Турция отныне не место для отдыха, а турецкие товары - зло.
История с продолжением о том, является ли Вячеслав Володин геем, и ответ Госдепа США на статью на эту тему в "Известиях" стали событием недели в Сети.
В Сети активно обсуждают статью, посвященную дочерям Владимира Путина. Как утверждается, одна из них - Катерина Тихонова - руководит известным фондом. Эти данные вызвали резонанс.
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому планируется запретить выезд за границу сотрудникам МВД. Блогеры размышляют, стоит ли заставлять силовиков родину любить.
Гибель контрактника Вадима К. в Сирии, подтвержденная в Минобороны РФ, стала одной из самых обсуждаемых тем в Рунете. Блогеры не верят версии о суициде из-за ссоры с девушкой.
Законопроект, регламентирующий применение физической силы и спецсредств к заключенным, одобрен в первом чтении Думой. Блогеры, вслед за правозащитниками осудившие законопроект, негодуют.
Ряд громких заявлений, которые сделал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, потрясли блогеров. В Сети спорят, действительно ли Россия не может мирным путем сократить технологическое отставание от США.
Действия российских военных в Сирии остаются главной темой в Рунете. Страсти подогревают как воздушные удары ВКС, так и публикации СМИ, которые, по сути, открыли информационный фронт.
Начало военной операции РФ в Сирии вызвало в Сети, с одной стороны, волну ура-патриотизма, а с другой - критику оппозиционных блогеров, считающих Сирию вторым Афганистаном.
Усиление российской военной активности в Сирии, расширение поставок оружия Дамаску, возможное увеличение присутствия в этой стране российских военных настроило блогеров на воспоминания об Афганистане.
Идея о возможном повышении пенсионного возраста с 2016 года стала для большинства россиян серьезным раздражителем. Блогосфера наглядно продемонстрировала их недовольство.
Сообщения о появлении в Сирии российских военных вызвали в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Блогеры им верят и не верят, обвиняют США в дезинформации, ругают Путина и дают всем советы.
В Рунете обсуждают проблему наплыва беженцев, с которой пытается справиться Европа. Если оценивать комментарии в Сети, то надо сказать, что доброжелательные из них в явном меньшинстве.
В блогах обсуждают гримасы российского правосудия, которое освободило чиновницу Евгению Васильеву по УДО, а украинского режиссера Олега Сенцова осудило на 20 лет строгого режима.
В блогах обсуждают призыв первого главреда "Коммерсанта" Владимира Яковлева "уезжать и увозить детей" из России, где скоро, по его прогнозу, случится социальный кризис или смена власти.
Поручение Дмитрия Медведева о необходимости "проработать вопрос" об ограничении поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах вызвало бурную реакцию в блогерской среде.
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