Блогозрение - обзор блогов Рунета

Блогозрение: Проблема беженцев в Европе глазами пользователей Рунета

В Рунете обсуждают проблему наплыва беженцев, с которой пытается справиться Европа. Если оценивать комментарии в Сети, то надо сказать, что доброжелательные из них в явном меньшинстве.