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Блогозрение - обзор блогов Рунета

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Блогозрение".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

AYDIN, TURKEY - JULY 24: People are seen on a beach in one of the Turkey's AydÄ±n Province's touristic districts Kusadasi on July 24, 2015. People cool themselves off by swimming in the sea and aqua-parks due to extreme hot weather which reaches 40 Celcius degrees. Ibrahim Uzun / Anadolu Agency

Блогозрение: Не нужен нам берег турецкий 27.11.2015

Инцидент со сбитым турецкими военными российским бомбардировщиком обернулся для россиян неприятными последствиями. Турция отныне не место для отдыха, а турецкие товары - зло.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung über die abgebildete Seite verwenden!!!*** Quelle: https://www.facebook.com/russia.usembassy/photos/a.109928132395558.23473.109926109062427/940481849340178/?type=3&theater

Блогозрение: "Искренне Ваш, Госдеп", или Как "Известия" поскользнулись на собственной лжи 20.11.2015

История с продолжением о том, является ли Вячеслав Володин геем, и ответ Госдепа США на статью на эту тему в "Известиях" стали событием недели в Сети.
Laptop im Café St. Oberholz. Aufnahmedatum: 10.04.2013 Foto: Aya Bach Copyrigth: DW/Aya Bach

Блогозрение: Катерина Тихонова - дочь Путина, или Екатерина III выходит в свет? 13.11.2015

В Сети активно обсуждают статью, посвященную дочерям Владимира Путина. Как утверждается, одна из них - Катерина Тихонова - руководит известным фондом. Эти данные вызвали резонанс.
[36231515] Russischer Mafiaboss in Moskau erschossen ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 16, 2013. Police officers and investigators outside the Karetny Dvor restaurant at Povarskaya Street in central Moscow, where suspected criminal mastermind Aslan Usoyan, nicknamed as Ded Khasan [Granpa Hassan], was fatally wounded in a shooting attack. The crime boss died on the way to the hospital. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

Блогозрение: Задержанные на родине, или Запрет для МВД на выезд за рубеж 06.11.2015

В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому планируется запретить выезд за границу сотрудникам МВД. Блогеры размышляют, стоит ли заставлять силовиков родину любить.
28.10.2015 **** epa05000202 Russian servicemen carry a coffin with the body of a Russian contract soldier Vadim Kostenko who died while serving in Syria, during his funeral in the village of Grechanaya Balka, about 120 km from the southern city of Krasnodar, Russia, 28 October 2015. Vadim Kostenko aged 19, served as an air force technician at the Hmeymim airbase outside Latakia in Syria. Vadim Kostenko is the first Russian serviceman who died in Syria. EPA/MAXIM ROMANOV

Блогозрение: Смерть российского солдата в Сирии, или Первая жертва войны? 30.10.2015

Гибель контрактника Вадима К. в Сирии, подтвержденная в Минобороны РФ, стала одной из самых обсуждаемых тем в Рунете. Блогеры не верят версии о суициде из-за ссоры с девушкой.
A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Блогозрение: Депутаты - за побои заключенных, Рунет негодует 23.10.2015

Законопроект, регламентирующий применение физической силы и спецсредств к заключенным, одобрен в первом чтении Думой. Блогеры, вслед за правозащитниками осудившие законопроект, негодуют.
Russischer iPhone, Verkauf, Moskau, Yota Devices Copyright: DW/Evlalia Samedova

Блогозрение: Интернет-омбудсмен научит иностранцев российское любить? 16.10.2015

Ряд громких заявлений, которые сделал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, потрясли блогеров. В Сети спорят, действительно ли Россия не может мирным путем сократить технологическое отставание от США.
2713674 10/07/2015 Russia's Su-24 aircraft takes off from Syria's Hmeimim airbase. Dmitriy Vinogradov/RIA Novosti

Блогозрение: Россия в Сирии - в небесах, на море и в Сети 09.10.2015

Действия российских военных в Сирии остаются главной темой в Рунете. Страсти подогревают как воздушные удары ВКС, так и публикации СМИ, которые, по сути, открыли информационный фронт.
30.09.2015 A picture taken on September 30, 2015 shows damaged buildings and a minaret in the central Syrian town of Talbisseh in the Homs province. Russian warplanes carried out air strikes in three Syrian provinces, including Homs, along with regime aircraft on September 30, according to a Syrian security source. Earlier in the day, the Syrian Observatory for Human Rights, a Britain-based monitor, reported at least 27 civilians had been killed in air strikes in the Homs province, adding that the strikes hit Rastan, Talbisseh and Zaafarani. The other Syrian security source said the Russian strikes had hit Rastan and Talbisseh in the province of Homs. AFP PHOTO / MAHMOUD TAHA (Photo credit should read MAHMOUD TAHA/AFP/Getty Images)

Блогозрение: "Национальные интересы" России в Сирии, или #ДамаскНаш? 02.10.2015

Начало военной операции РФ в Сирии вызвало в Сети, с одной стороны, волну ура-патриотизма, а с другой - критику оппозиционных блогеров, считающих Сирию вторым Афганистаном.
ITAR-TASS: SEVASTOPOL, UKRAINE. SEPTEMBER 12, 2013. Russia's destroyer (patrol ship, carrier-killer) Smetlivy leaving a naval base to Mediterranean. (Photo ITAR-TASS/ Alexei Pavlishak)

Блогозрение: Зачем Путину война в Сирии, или Пишем - Сирия, Афганистан - в уме? 25.09.2015

Усиление российской военной активности в Сирии, расширение поставок оружия Дамаску, возможное увеличение присутствия в этой стране российских военных настроило блогеров на воспоминания об Афганистане.
RYAZAN, RUSSIA. FEBRUARY 2, 2015. An old man fills in a document at an office of Russia's Pension Fund in Ryazan. Alexander Ryumin/TASS

Блогозрение: Доживем ли до пенсии? 18.09.2015

Идея о возможном повышении пенсионного возраста с 2016 года стала для большинства россиян серьезным раздражителем. Блогосфера наглядно продемонстрировала их недовольство.
epa03053687 A handout photo released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) showing crew lined up aboard Russian aircraft carrier Kuznetsov in the sea port city of Tartous in Syria on 08 January 2012. A Russian flotilla has docked at the Syrian port of Tartus in a show of solidarity with the regime of President Bashar al-Assad, Syrian state media reported. The flotilla is to stay for six days at the port, according to the report. EPA/SANA

Блогозрение: В Рунете спорят о российских военных в Сирии 11.09.2015

Сообщения о появлении в Сирии российских военных вызвали в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Блогеры им верят и не верят, обвиняют США в дезинформации, ругают Путина и дают всем советы.
Auf dem Bild: Flüchtlinge versuchen einen Platz in den Zügen nach Deutschland zu bekommen. Foto: Lars Scholtyssyk / DW am 3.9.2015 in Budapest, Ungarn.

Блогозрение: Проблема беженцев в Европе глазами пользователей Рунета 04.09.2015

В Рунете обсуждают проблему наплыва беженцев, с которой пытается справиться Европа. Если оценивать комментарии в Сети, то надо сказать, что доброжелательные из них в явном меньшинстве.
2619819 05/07/2015 Yevgenia Vasilyeva, former Head of the Russian Defense Ministry's Property Relations Department, to be sentenced in Oboronservice case at Moscow's Presnensky Court today. Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Блогозрение: Сенцов и Васильева в руках двуликого Януса российского правосудия 28.08.2015

В блогах обсуждают гримасы российского правосудия, которое освободило чиновницу Евгению Васильеву по УДО, а украинского режиссера Олега Сенцова осудило на 20 лет строгого режима.
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Блогозрение: Новый буревестник, или Пришел час для "пора валить"? 21.08.2015

В блогах обсуждают призыв первого главреда "Коммерсанта" Владимира Яковлева "уезжать и увозить детей" из России, где скоро, по его прогнозу, случится социальный кризис или смена власти.
Cows feed in a shed at the Brodowin eco-farm in Brodowin on October 19, 2009.With its 1,250 hectares (3,088 acres), the former collective farm provides employment for the village's 430 inhabitants, and owes its success to converting to bio-farming, mainly for the Berlin market, some 80 kilometres (50 miles) away. AFP PHOTO JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Блогозрение: Ограничение поголовья скота, или Коллективизация 2.0 14.08.2015

Поручение Дмитрия Медведева о необходимости "проработать вопрос" об ограничении поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах вызвало бурную реакцию в блогерской среде.
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